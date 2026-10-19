Reiteran búsqueda de Juan Manuel, desaparecido en Torreón desde febrero de 2023

TORREÓN, COAH. - A tres años y ocho meses de su desaparición, la ficha de búsqueda de Juan Manuel Mancha Ibarra volvió a difundirse este 16 de octubre, con la finalidad de obtener información que permita conocer su paradero, en Torreón. Juan Manuel tenía 19 años cuando fue visto por última vez el 19 de febrero de 2023, en Torreón. Actualmente tendría 23 años, de acuerdo con su fecha de nacimiento, el 11 de agosto de 2003.

Entre sus características físicas se indica que mide aproximadamente 1.70 metros, tiene tez morena, cabello lacio castaño oscuro, corte tipo hongo y ojos grandes de color café oscuro. Como señas particulares, presenta una cicatriz debajo del ojo derecho, un diente superior derecho de color oscuro y un lunar arriba del labio. Además, tiene tatuajes en ambos brazos, uno de ellos con la leyenda “ALL WE NEED IS LOVE”.

La ficha señala que, al momento de su desaparición, vestía una playera blanca, pantalón negro y tenis blancos, además de llevar una mochila de mezclilla. La Comisión de Búsqueda mantiene disponibles los números telefónicos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199 para recibir información que contribuya a localizarlo. Las autoridades solicitan a cualquier persona que cuente con datos que puedan ayudar en la búsqueda que se comunique a los números proporcionados y aporte información que permita dar seguimiento al caso.

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