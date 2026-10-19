Reiteran búsqueda de Juan Manuel, desaparecido en Torreón desde febrero de 2023

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    Reiteran búsqueda de Juan Manuel, desaparecido en Torreón desde febrero de 2023
    El joven tendría actualmente 23 años y presenta varias señas particulares que podrían ayudar a identificarlo. REDES SOCIALES

El joven tenía 19 años cuando se le vio por última vez el 19 de febrero de 2023; entre sus señas particulares destacan una cicatriz debajo del ojo, un lunar arriba del labio y tatuajes

TORREÓN, COAH. - A tres años y ocho meses de su desaparición, la ficha de búsqueda de Juan Manuel Mancha Ibarra volvió a difundirse este 16 de octubre, con la finalidad de obtener información que permita conocer su paradero, en Torreón.

Juan Manuel tenía 19 años cuando fue visto por última vez el 19 de febrero de 2023, en Torreón. Actualmente tendría 23 años, de acuerdo con su fecha de nacimiento, el 11 de agosto de 2003.

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Entre sus características físicas se indica que mide aproximadamente 1.70 metros, tiene tez morena, cabello lacio castaño oscuro, corte tipo hongo y ojos grandes de color café oscuro.

Como señas particulares, presenta una cicatriz debajo del ojo derecho, un diente superior derecho de color oscuro y un lunar arriba del labio. Además, tiene tatuajes en ambos brazos, uno de ellos con la leyenda “ALL WE NEED IS LOVE”.

La ficha señala que, al momento de su desaparición, vestía una playera blanca, pantalón negro y tenis blancos, además de llevar una mochila de mezclilla.

La Comisión de Búsqueda mantiene disponibles los números telefónicos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199 para recibir información que contribuya a localizarlo.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que cuente con datos que puedan ayudar en la búsqueda que se comunique a los números proporcionados y aporte información que permita dar seguimiento al caso.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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