Renuncia gerente del SIMAS Torreón tras rechazo a informe financiero

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Renuncia gerente del SIMAS Torreón tras rechazo a informe financiero
    El Consejo Directivo del SIMAS convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes, cuando se definirá a quien asumirá la Gerencia General del organismo. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Agua
Renuncia
finanzas

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS

El Consejo Directivo desestimó el reporte trimestral al revelar un pasivo superior a los 2 mil 81 millones de pesos; el martes nombrará a un nuevo titular

TORREÓN, COAH.- Roberto Escalante González dejó su cargo como gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, luego del rechazo unánime del Consejo Directivo a su informe financiero trimestral, en el que se detalló que el pasivo del organismo supera los 2 mil millones de pesos.

La resolución se tomó durante la sesión ordinaria de este jueves, tras la presentación de los estados financieros con corte al 30 de junio. De acuerdo con el documento, el pasivo total acumulado del organismo asciende a 2 mil 81 millones 126 mil pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/agota-canacintra-torreon-inscripciones-para-su-novena-carrera-5k-y-10k-GA22225232

La cifra generó preocupación entre los integrantes del Consejo, al contrastar con estimaciones previas que ubicaban el endeudamiento en alrededor de 300 millones de pesos, diferencia que los consejeros consideraron inaceptable.

Ante estas inconsistencias y la necesidad de revisar la situación financiera del organismo, los representantes de los sectores gubernamental, empresarial y social votaron en contra de la aprobación del informe presentado.

Al término de la sesión se oficializó la salida de Roberto Escalante González y comenzaron los trámites para designar a un nuevo gerente general.

El Consejo Directivo convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes, en la que analizará la terna propuesta por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para elegir a quien encabezará el organismo.

La sesión fue presidida por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, en representación del alcalde, y contó con la asistencia de la totalidad de los consejeros.

$!Roberto Escalante González dejó la Gerencia General del SIMAS tras la sesión del Consejo Directivo en la que fue rechazado el informe financiero del organismo.
Roberto Escalante González dejó la Gerencia General del SIMAS tras la sesión del Consejo Directivo en la que fue rechazado el informe financiero del organismo. SANDRA GÓMEZ

Durante la reunión, los integrantes del Consejo plantearon la necesidad de realizar una auditoría a los rubros financieros, administrativos y operativos del SIMAS, además de fortalecer las medidas de transparencia, fiscalización y control del gasto.

Asimismo, propusieron implementar un programa de rescate financiero que permita atender los compromisos económicos del organismo, mejorar su operación y destinar los recursos al fortalecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Este cambio en la dirección del SIMAS ocurre en un contexto de reestructuración del organismo, con el objetivo de sanear sus finanzas y mejorar la prestación de los servicios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Renuncia
finanzas

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La manzana envenenada

La manzana envenenada
true

Confirma Luis Fernando Salazar que va por alcaldía de Torreón
true

POLITICÓN: ¿Aduanas ciegas? Ernesto Ruffo, huachicol fiscal y los cabos sueltos del megadecomiso en Coahuila
Maquinaria pesada continúa con los trabajos de construcción y adecuación del complejo.

Cobra forma el Nuevo Fórum en la Expo Coahuila de Saltillo (antiguo recinto ferial)
En los últimos meses, las autoridades federales han reforzado la vigilancia sobre el agua, coincidiendo con el déficit que reportan los caudales en la localidad.

Coahuila: Clausuran 108 pozos ilegales de agua en siete años
Saraperos dejó escapar una ventaja de 6-2 y terminó cediendo la serie ante Dorados en once entradas.

Saraperos desperdicia ventaja de 6-2 y cae ante Dorados en el decisivo
Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’

Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’
Donald Trump anunció esta situación durante un mensaje a la nación la noche de este jueves.

Trump acusa a China de intervenir en elecciones de EU; asegura que hackeo comprometió datos de 220 millones de personas