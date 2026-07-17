Renuncia gerente del SIMAS Torreón tras rechazo a informe financiero

TORREÓN, COAH.- Roberto Escalante González dejó su cargo como gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, luego del rechazo unánime del Consejo Directivo a su informe financiero trimestral, en el que se detalló que el pasivo del organismo supera los 2 mil millones de pesos. La resolución se tomó durante la sesión ordinaria de este jueves, tras la presentación de los estados financieros con corte al 30 de junio. De acuerdo con el documento, el pasivo total acumulado del organismo asciende a 2 mil 81 millones 126 mil pesos.

La cifra generó preocupación entre los integrantes del Consejo, al contrastar con estimaciones previas que ubicaban el endeudamiento en alrededor de 300 millones de pesos, diferencia que los consejeros consideraron inaceptable. Ante estas inconsistencias y la necesidad de revisar la situación financiera del organismo, los representantes de los sectores gubernamental, empresarial y social votaron en contra de la aprobación del informe presentado. Al término de la sesión se oficializó la salida de Roberto Escalante González y comenzaron los trámites para designar a un nuevo gerente general. El Consejo Directivo convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes, en la que analizará la terna propuesta por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para elegir a quien encabezará el organismo. La sesión fue presidida por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, en representación del alcalde, y contó con la asistencia de la totalidad de los consejeros.

Durante la reunión, los integrantes del Consejo plantearon la necesidad de realizar una auditoría a los rubros financieros, administrativos y operativos del SIMAS, además de fortalecer las medidas de transparencia, fiscalización y control del gasto. Asimismo, propusieron implementar un programa de rescate financiero que permita atender los compromisos económicos del organismo, mejorar su operación y destinar los recursos al fortalecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado. Este cambio en la dirección del SIMAS ocurre en un contexto de reestructuración del organismo, con el objetivo de sanear sus finanzas y mejorar la prestación de los servicios.

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