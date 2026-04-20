Reordenamiento en Plazas y Mercados de Torreón seguirá adelante, advierte Román Cepeda

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 20 abril 2026
    Reordenamiento en Plazas y Mercados de Torreón seguirá adelante, advierte Román Cepeda
    El alcalde aseguró que no se afectarán los derechos laborales, aunque se modificarán funciones para mejorar el control y la atención en el comercio ambulante y semifijo. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Román Cepeda confirmó que continúa el reordenamiento en Plazas y Mercados, con ajustes administrativos y revisión de personal

TORREÓN, COAH.- El reordenamiento en la Dirección de Plazas y Mercados sigue adelante, junto con la Tesorería y la Secretaría del Ayuntamiento, para lograr un mejor control administrativo, dentro de lo que la propia ley marca y, en ese sentido, se continuará, declaró el alcalde Román Alberto Cepeda González.

Además, se modificará el organigrama en esas y otras dependencias; pero, por lo que respecta a Plazas y Mercados, dijo que algunos empleados sindicalizados tendrán que responder a diversas observaciones formuladas por la Contraloría Municipal, en virtud de las quejas ciudadanas que se recibieron por actos indebidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/carretera-a-derramadero-registra-avance-de-hasta-el-80-concluira-en-octubre-AH20145467

En tanto que los inspectores de Plazas y Mercados continúan suspendidos en la realización de su trabajo, el edil reiteró su compromiso con la ciudadanía para reestructurar el área y llevar a cabo un reordenamiento que permita mayor eficiencia.

Reiteró que el personal sindicalizado de esa dependencia puede realizar sus protestas, como lo han advertido, hacer lo que mejor les parezca; pero “la ley es la ley, la ciudadanía tiene la claridad de que esto es para garantizar la seguridad y el orden administrativo”.

El presidente municipal manifestó que, ante este escenario, no se están lastimando los intereses de los trabajadores, a pesar de las tensiones, ya que se mantendrá al personal, pero ajustando sus funciones en campo, con el objetivo de mejorar la atención ciudadana y el ordenamiento de los comercios ambulantes y semifijos.

Cepeda González llamó a los trabajadores a la civilidad, al orden, al entendimiento y al respeto a la reglamentación dentro de los convenios, para hacer las cosas lo mejor posible y seguir trabajando todos juntos, al margen de su condición sindical o de confianza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


comercio

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Todo podría pasar

Todo podría pasar
true

Lo comido y lo demás
La detención se llevó a cabo en la colonia Hacienda El Cortijo como parte de un operativo coordinado por autoridades de seguridad municipales.

Arrestan a hombre tras presunto abuso contra menor en General Cepeda

El evento se desarrollará sobre Avenida Universidad, en el tramo que va de Monclova a Venustiano Carranza, en un horario de 09:00 a las 11:00 horas.

Celebrará Comisaría de Seguridad el Día del Niño en la Ruta Recreativa de Saltillo
Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio en la colonia Nuevo Mirasierra tras el reporte de una persona inconsciente en el interior.

Saltillo: se quita la vida hombre dentro de su vivienda en Nuevo Mirasierra

Coahuila cayó en semifinales ante Chihuahua en uno de sus mejores juegos del torneo.

Chihuahua se corona invicto en Saltillo; Coahuila termina cuarto en el Nacional U17
Samson, de 27 años, ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de la administración Trump para cultivar los lazos de Washington con la extrema derecha europea.

El joven diplomático que lidera la guerra cultural de Trump contra Europa
Miembros de la administración Trump han estado emulando a Tucídides, parafraseando los aforismos del historiador griego sobre las despiadadas realidades del poder en un mundo de naciones egoístas.

El gobierno de Trump está malinterpretando la historia, en opinión de Stewart Patrick