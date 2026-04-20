Reordenamiento en Plazas y Mercados de Torreón seguirá adelante, advierte Román Cepeda

Además, se modificará el organigrama en esas y otras dependencias; pero, por lo que respecta a Plazas y Mercados, dijo que algunos empleados sindicalizados tendrán que responder a diversas observaciones formuladas por la Contraloría Municipal, en virtud de las quejas ciudadanas que se recibieron por actos indebidos.

TORREÓN, COAH.- El reordenamiento en la Dirección de Plazas y Mercados sigue adelante, junto con la Tesorería y la Secretaría del Ayuntamiento, para lograr un mejor control administrativo, dentro de lo que la propia ley marca y, en ese sentido, se continuará, declaró el alcalde Román Alberto Cepeda González.

En tanto que los inspectores de Plazas y Mercados continúan suspendidos en la realización de su trabajo, el edil reiteró su compromiso con la ciudadanía para reestructurar el área y llevar a cabo un reordenamiento que permita mayor eficiencia.

Reiteró que el personal sindicalizado de esa dependencia puede realizar sus protestas, como lo han advertido, hacer lo que mejor les parezca; pero “la ley es la ley, la ciudadanía tiene la claridad de que esto es para garantizar la seguridad y el orden administrativo”.

El presidente municipal manifestó que, ante este escenario, no se están lastimando los intereses de los trabajadores, a pesar de las tensiones, ya que se mantendrá al personal, pero ajustando sus funciones en campo, con el objetivo de mejorar la atención ciudadana y el ordenamiento de los comercios ambulantes y semifijos.

Cepeda González llamó a los trabajadores a la civilidad, al orden, al entendimiento y al respeto a la reglamentación dentro de los convenios, para hacer las cosas lo mejor posible y seguir trabajando todos juntos, al margen de su condición sindical o de confianza.