Reportan supuesto oso en carretera Mieleras de Torreón; moviliza a autoridades, pero no logran encontrarlo

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Torreón
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    Reportan supuesto oso en carretera Mieleras de Torreón; moviliza a autoridades, pero no logran encontrarlo
    Los elementos de emergencia inspeccionaron los alrededores de la zona reportada sin encontrar rastros del animal. SANDRA GÓMEZ

Un ciudadano alertó sobre la presencia de un ejemplar pequeño en la colonia Los Profesionistas; el operativo movilizó a corporaciones, pero concluyó sin rastros del animal

TORREÓN, COAH.- La posible presencia de un oso en las inmediaciones de la carretera Torreón-Mieleras movilizó la noche del jueves 22 de octubre a elementos de distintas corporaciones de seguridad y emergencia, quienes realizaron un operativo de búsqueda en el sector de la colonia Los Profesionistas, sin lograr localizar al animal.

Alrededor de las 20:28 horas, las autoridades recibieron el reporte de un ciudadano que aseguró haber observado a un oso de talla pequeña cerca de esta vialidad, lo que motivó una inspección para descartar riesgos entre los habitantes y automovilistas.

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Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Protección Civil del Estado, Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado, quienes coordinaron recorridos por distintos puntos de la zona señalada.

Durante la revisión, las corporaciones inspeccionaron los alrededores de la carretera y sectores cercanos. Sin embargo, la búsqueda concluyó sin resultados, al no encontrarse rastros ni indicios que confirmaran su presencia. Únicamente fueron detectados varios perros que deambulaban por el lugar, sin que se identificara alguna situación de peligro para la población.

$!El operativo movilizó a corporaciones estatales y municipales en las inmediaciones de la carretera a Mieleras.
El operativo movilizó a corporaciones estatales y municipales en las inmediaciones de la carretera a Mieleras. SANDRA GÓMEZ

Ante la falta de evidencia, el reporte quedó como un posible avistamiento y se descartaron riesgos inmediatos en el sector revisado. Las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar situaciones de alarma y dar aviso a los servicios de emergencia en caso de observar animales silvestres o detectar alguna circunstancia de riesgo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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