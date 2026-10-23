Reportan supuesto oso en carretera Mieleras de Torreón; moviliza a autoridades, pero no logran encontrarlo
Un ciudadano alertó sobre la presencia de un ejemplar pequeño en la colonia Los Profesionistas; el operativo movilizó a corporaciones, pero concluyó sin rastros del animal
TORREÓN, COAH.- La posible presencia de un oso en las inmediaciones de la carretera Torreón-Mieleras movilizó la noche del jueves 22 de octubre a elementos de distintas corporaciones de seguridad y emergencia, quienes realizaron un operativo de búsqueda en el sector de la colonia Los Profesionistas, sin lograr localizar al animal.
Alrededor de las 20:28 horas, las autoridades recibieron el reporte de un ciudadano que aseguró haber observado a un oso de talla pequeña cerca de esta vialidad, lo que motivó una inspección para descartar riesgos entre los habitantes y automovilistas.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Protección Civil del Estado, Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado, quienes coordinaron recorridos por distintos puntos de la zona señalada.
Durante la revisión, las corporaciones inspeccionaron los alrededores de la carretera y sectores cercanos. Sin embargo, la búsqueda concluyó sin resultados, al no encontrarse rastros ni indicios que confirmaran su presencia. Únicamente fueron detectados varios perros que deambulaban por el lugar, sin que se identificara alguna situación de peligro para la población.
Ante la falta de evidencia, el reporte quedó como un posible avistamiento y se descartaron riesgos inmediatos en el sector revisado. Las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar situaciones de alarma y dar aviso a los servicios de emergencia en caso de observar animales silvestres o detectar alguna circunstancia de riesgo.