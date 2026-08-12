Rescatan a dos perritas por maltrato en Torreón; Municipio aplica cuarta multa
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El aseguramiento incluyó a una cachorra de aproximadamente siete meses y a una perrita adulta; suman cuatro intervenciones consecutivas derivadas de denuncias ciudadanas
TORREÓN, COAH.– En un esfuerzo continuo por combatir el maltrato animal, autoridades municipales ejecutaron un operativo de rescate en la colonia Villas de Zaragoza, en Torreón, donde lograron poner a salvo a dos perritas que permanecían en condiciones de extrema vulnerabilidad.
El aseguramiento incluyó a una cachorra de aproximadamente siete meses y a un ejemplar adulto, ambas víctimas de violencia y descuido. Con este caso, la administración municipal suma ya cuatro intervenciones consecutivas en las que una denuncia ciudadana deriva en sanciones económicas para los responsables y el resguardo de los animales.
En la intervención coordinada participaron Inspección y Verificación, Seguridad Pública Municipal, Medio Ambiente, Atención Ciudadana, Salud Pública y la asociación Defensoría Animalista Laguna.
Pablo Fernández Llamas, titular de Inspección y Verificación, enfatizó que la indicación del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís es mantener un frente común interinstitucional para atender oportunamente cada reporte.
“Cuando sociedad y autoridades trabajan en equipo, el rescate sí llega y la denuncia sí cuenta”, puntualizó el funcionario.
El Ayuntamiento de Torreón exhortó a la población a seguir reportando cualquier acto de crueldad contra seres sintientes a través del número 073 de Atención Ciudadana o mediante las plataformas digitales oficiales del Municipio.