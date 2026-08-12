Rescatan a dos perritas por maltrato en Torreón; Municipio aplica cuarta multa

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    Rescatan a dos perritas por maltrato en Torreón; Municipio aplica cuarta multa
    Una cachorra de aproximadamente siete meses y una perrita adulta fueron puestas a salvo durante el operativo. SANDRA GÓMEZ

El aseguramiento incluyó a una cachorra de aproximadamente siete meses y a una perrita adulta; suman cuatro intervenciones consecutivas derivadas de denuncias ciudadanas

TORREÓN, COAH.– En un esfuerzo continuo por combatir el maltrato animal, autoridades municipales ejecutaron un operativo de rescate en la colonia Villas de Zaragoza, en Torreón, donde lograron poner a salvo a dos perritas que permanecían en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El aseguramiento incluyó a una cachorra de aproximadamente siete meses y a un ejemplar adulto, ambas víctimas de violencia y descuido. Con este caso, la administración municipal suma ya cuatro intervenciones consecutivas en las que una denuncia ciudadana deriva en sanciones económicas para los responsables y el resguardo de los animales.

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En la intervención coordinada participaron Inspección y Verificación, Seguridad Pública Municipal, Medio Ambiente, Atención Ciudadana, Salud Pública y la asociación Defensoría Animalista Laguna.

$!La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana y derivó en una sanción económica para el responsable.
La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana y derivó en una sanción económica para el responsable. SANDRA GÓMEZ

Pablo Fernández Llamas, titular de Inspección y Verificación, enfatizó que la indicación del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís es mantener un frente común interinstitucional para atender oportunamente cada reporte.

“Cuando sociedad y autoridades trabajan en equipo, el rescate sí llega y la denuncia sí cuenta”, puntualizó el funcionario.

$!Autoridades municipales y representantes de Defensoría Animalista Laguna participaron en el rescate de dos perritas en Villas de Zaragoza.
Autoridades municipales y representantes de Defensoría Animalista Laguna participaron en el rescate de dos perritas en Villas de Zaragoza. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón exhortó a la población a seguir reportando cualquier acto de crueldad contra seres sintientes a través del número 073 de Atención Ciudadana o mediante las plataformas digitales oficiales del Municipio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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