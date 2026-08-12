$!UAdeC y UTT unirán a sus comunidades en carrera 5K en Torreón; las inscripciones están abiertas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia y los vínculos entre la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) preparan la carrera 5K “Universidades hermanas”, programada para el próximo 28 de agosto. La competencia tendrá como punto de salida la explanada de la Infoteca de Ciudad Universitaria de la UAdeC, Campus Torreón, donde los participantes deberán presentarse a las 07:30 horas para realizar el calentamiento previo; el arranque está programado a las 08:00 horas.

El recorrido concluirá en el Poliforum de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón, en una ruta que permitirá unir simbólicamente a ambas instituciones mediante una actividad deportiva y de convivencia. La carrera contempla las categorías Femenil Libre y Varonil Libre, por lo que está dirigida a integrantes de la comunidad universitaria y participantes interesados en sumarse a esta jornada.

La cuota de recuperación será de 100 pesos e incluirá playera conmemorativa, número de corredor con chip biométrico y kit de recuperación para los participantes. Las inscripciones estarán abiertas del 12 al 21 de agosto, mientras que la entrega de kits se realizará los días 26 y 27 de agosto en los módulos establecidos para el registro. Con esta actividad, ambas instituciones buscan promover la práctica deportiva y generar espacios de encuentro entre sus comunidades, además de fortalecer los lazos de colaboración que mantienen en la Región Laguna. La carrera “Universidades hermanas” se presenta así como una jornada deportiva que combinará ejercicio, convivencia y participación universitaria en Torreón.

La cuota de recuperación será de 100 pesos e incluirá playera conmemorativa, número de corredor con chip biométrico y kit de recuperación para los participantes. Las inscripciones estarán abiertas del 12 al 21 de agosto, mientras que la entrega de kits se realizará los días 26 y 27 de agosto en los módulos establecidos para el registro.

Con esta actividad, ambas instituciones buscan promover la práctica deportiva y generar espacios de encuentro entre sus comunidades, además de fortalecer los lazos de colaboración que mantienen en la Región Laguna. La carrera “Universidades Hermanas” se presenta así como una jornada deportiva que combinará ejercicio, convivencia y participación universitaria en Torreón.

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