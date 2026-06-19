Rescatan a ‘Panchita’, burrita que por años sufrió maltrato y explotación en Torreón

TORREÓN, COAH.- Una denuncia ciudadana derivó en el rescate de “Panchita”, una burrita que presuntamente era utilizada para labores de carga en condiciones inadecuadas y que presentaba signos de desnutrición, deshidratación y diversas lesiones, informaron autoridades y organizaciones defensoras de los animales en Torreón. El caso movilizó a dependencias municipales y colectivos animalistas, que actuaron de manera coordinada para asegurar al ejemplar y trasladarlo a un sitio donde pudiera recibir atención especializada.

DENUNCIA CIUDADANA ACTIVÓ EL OPERATIVO DE AUXILIO Argentina Carrillo, fundadora y presidenta de Defensoría Animalista Laguna, explicó que la noche del martes recibió un reporte sobre una burrita con laceraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, además de un evidente deterioro físico.

Tras la denuncia presentada la mañana siguiente ante las autoridades competentes, personal de distintas dependencias municipales intervino para poner al animal bajo resguardo. La activista agradeció la participación de las direcciones de Servicios Públicos, Inspección y Verificación, Medio Ambiente y Control Canino, cuyos equipos colaboraron en el operativo para garantizar el bienestar de la burrita. Carrillo informó que el estado de salud del ejemplar es estable y destacó que las autoridades trabajan en estrategias para sustituir vehículos de tracción animal por alternativas motorizadas, con el propósito de evitar nuevos casos de explotación. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando cualquier situación relacionada con presunto maltrato o crueldad hacia los animales.

RECIBE VALORACIÓN MÉDICA Y PERMANECERÁ BAJO RESGUARDO Por su parte, el director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández, informó que “Panchita” fue trasladada a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro para una evaluación veterinaria integral. El funcionario señaló que el procedimiento se realizó conforme a la normativa sobre protección y trato digno de los animales y confirmó que permanecerá en un lugar donde contará con alimentación, cuidados y seguimiento médico. Añadió que también se invitó a la persona que tenía bajo su resguardo a incorporarse al programa municipal de motorización, mediante el cual se busca reemplazar la tracción animal por medios alternativos de trabajo.

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