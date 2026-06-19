Rescatan a ‘Panchita’, burrita que por años sufrió maltrato y explotación en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Rescatan a ‘Panchita’, burrita que por años sufrió maltrato y explotación en Torreón
    “Panchita” fue rescatada en Torreón tras un reporte ciudadano que alertó sobre su delicado estado de salud. CORTESÍA

Acción coordinada entre ciudadanía, activistas y autoridades permitió poner a salvo al animal y brindarle atención veterinaria

TORREÓN, COAH.- Una denuncia ciudadana derivó en el rescate de “Panchita”, una burrita que presuntamente era utilizada para labores de carga en condiciones inadecuadas y que presentaba signos de desnutrición, deshidratación y diversas lesiones, informaron autoridades y organizaciones defensoras de los animales en Torreón.

El caso movilizó a dependencias municipales y colectivos animalistas, que actuaron de manera coordinada para asegurar al ejemplar y trasladarlo a un sitio donde pudiera recibir atención especializada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llevan-brigada-de-salud-y-apoyos-a-familias-afectadas-por-las-lluvias-en-frontera-IH21518606

DENUNCIA CIUDADANA ACTIVÓ EL OPERATIVO DE AUXILIO

Argentina Carrillo, fundadora y presidenta de Defensoría Animalista Laguna, explicó que la noche del martes recibió un reporte sobre una burrita con laceraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, además de un evidente deterioro físico.

$!El animal presentaba varias laceraciones en el cuerpo, sin recibir atención.
El animal presentaba varias laceraciones en el cuerpo, sin recibir atención. CORTESÍA

Tras la denuncia presentada la mañana siguiente ante las autoridades competentes, personal de distintas dependencias municipales intervino para poner al animal bajo resguardo.

La activista agradeció la participación de las direcciones de Servicios Públicos, Inspección y Verificación, Medio Ambiente y Control Canino, cuyos equipos colaboraron en el operativo para garantizar el bienestar de la burrita.

Carrillo informó que el estado de salud del ejemplar es estable y destacó que las autoridades trabajan en estrategias para sustituir vehículos de tracción animal por alternativas motorizadas, con el propósito de evitar nuevos casos de explotación.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando cualquier situación relacionada con presunto maltrato o crueldad hacia los animales.

$!”Panchita” será evaluada por expertos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
”Panchita” será evaluada por expertos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. CORTESÍA

RECIBE VALORACIÓN MÉDICA Y PERMANECERÁ BAJO RESGUARDO

Por su parte, el director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández, informó que “Panchita” fue trasladada a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro para una evaluación veterinaria integral.

El funcionario señaló que el procedimiento se realizó conforme a la normativa sobre protección y trato digno de los animales y confirmó que permanecerá en un lugar donde contará con alimentación, cuidados y seguimiento médico.

Añadió que también se invitó a la persona que tenía bajo su resguardo a incorporarse al programa municipal de motorización, mediante el cual se busca reemplazar la tracción animal por medios alternativos de trabajo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Defensa
Explotación
maltrato animal

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los de abajo

Los de abajo
true

Trump: Después de Irán, México
true

POLITICÓN: Sucesión en Torreón no puede ser un botín político; la ciudad demanda certeza

Durante la audiencia inicial, el juez determinó la situación jurídica de la imputada y estableció el desarrollo del proceso penal dentro de la causa 1128/2026, en la que se le atribuye la presunta captación de recursos económicos.

Vinculan a proceso a mujer señalada por presunto fraude en inversiones en Saltillo
Autoridades de Coahuila, en coordinación con corporaciones de seguridad de Querétaro y la Secretaría de Marina, realizaron la detención de Adolfo “N”, señalado inicialmente como probable implicado en diversos atracos.

Liberan a detenido en Querétaro por presuntos robos en Saltillo; apoyará a la FGE en la investigación
El jugador ha rechazado los señalamientos y asegura que podrá defender su versión durante el proceso judicial.

Achraf Hakimi, futbolista de Marruecos y PSG que juega el Mundial, será juzgado por violación de joven en Francia
Miembros del servicio de EU llevan un ataúd con los restos de uno de los 13 miembros militares estadounidenses que murieron en el conflicto con Irán, en la Base de la Fuerza Aérea Dover en Delaware.

El costo de la guerra en Irán: miles de vidas y millardos de dólares
Élfego Riveros, un reportero de Teocelo, México, cuyo sketch satírico para una emisora de radio comunitaria provocó que cinco periodistas fueran declarados culpables de violencia política de género.

En México, los políticos usan las leyes contra los periodistas