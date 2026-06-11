Rescatan a víbora atrapada en tanque de 200 litros en Torreón
El ejemplar fue capturado mediante técnicas especializadas y posteriormente liberado en un área alejada de la mancha urbana para preservar la especie y evitar nuevos incidentes
TORREÓN, COAH.- Este jueves, elementos de Protección Civil y Bomberos llevaron a cabo el aseguramiento de un ejemplar de vida silvestre localizado en una comercializadora de alimentos en Torreón.
El despliegue ocurrió cerca de las 08:00 horas, cuando se alertó sobre la presencia de un reptil dentro de un tanque con capacidad de 200 litros en la empresa “Qualtia Alimentos”, ubicada sobre el periférico Raúl López Sánchez.
Una vez en el lugar, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para capturar a la víbora de forma segura. Tras el rescate, el reptil fue reubicado en una zona despoblada para garantizar tanto su conservación como la seguridad de la comunidad.
Los cuerpos de auxilio hicieron un llamado a la ciudadanía para que, ante la presencia de fauna silvestre en entornos urbanos, se abstengan de manipular a los ejemplares y soliciten apoyo especializado de manera inmediata a través de los números de emergencia.