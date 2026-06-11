Rescatan a víbora atrapada en tanque de 200 litros en Torreón

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Torreón
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    Rescatan a víbora atrapada en tanque de 200 litros en Torreón
    Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron el rescate de una víbora que fue localizada al interior de un tanque con capacidad de 200 litros en una empresa dedicada a la comercialización de alimentos en Torreón. SANDRA GÓMEZ

El ejemplar fue capturado mediante técnicas especializadas y posteriormente liberado en un área alejada de la mancha urbana para preservar la especie y evitar nuevos incidentes

TORREÓN, COAH.- Este jueves, elementos de Protección Civil y Bomberos llevaron a cabo el aseguramiento de un ejemplar de vida silvestre localizado en una comercializadora de alimentos en Torreón.

El despliegue ocurrió cerca de las 08:00 horas, cuando se alertó sobre la presencia de un reptil dentro de un tanque con capacidad de 200 litros en la empresa “Qualtia Alimentos”, ubicada sobre el periférico Raúl López Sánchez.

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Una vez en el lugar, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para capturar a la víbora de forma segura. Tras el rescate, el reptil fue reubicado en una zona despoblada para garantizar tanto su conservación como la seguridad de la comunidad.

$!Tras concluir el operativo, la víbora fue trasladada y liberada en una zona despoblada, con el objetivo de garantizar su conservación y reducir el riesgo para la población.
Tras concluir el operativo, la víbora fue trasladada y liberada en una zona despoblada, con el objetivo de garantizar su conservación y reducir el riesgo para la población. SANDRA GÓMEZ

Los cuerpos de auxilio hicieron un llamado a la ciudadanía para que, ante la presencia de fauna silvestre en entornos urbanos, se abstengan de manipular a los ejemplares y soliciten apoyo especializado de manera inmediata a través de los números de emergencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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