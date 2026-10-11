Rescatan con vida a joven que cayó a pozo de captación en Torreón

El accidente ocurrió la noche del sábado 10 de octubre y movilizó a elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

TORREÓN, COAH.- Un joven de 18 años fue rescatado con vida después de caer al interior de un tubo de captación de agua en la colonia El Fresno, cerca del Periférico Raúl López Sánchez, en Torreón , Coahuila.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, al llegar al sitio los rescatistas localizaron al muchacho a una profundidad aproximada de 10 metros. La corporación inició las maniobras para extraerlo de la estructura y ponerlo a salvo.

Los reportes complementarios sobre el percance señalan que el joven regresaba de trabajar y caminaba por el bulevar La Nogalera, en dirección al periférico. Según esa versión, hizo señas a un autobús de la ruta Solima y tropezó con la abertura de una tubería que carecía de tapa.

Personas que viajaban en la unidad de transporte advirtieron lo sucedido y dieron aviso a los servicios de emergencia. Esta reconstrucción amplía las circunstancias del accidente, aunque el comunicado municipal no precisa cómo se produjo la caída ni menciona las condiciones de la cubierta.

En el operativo participó el teniente de Bomberos Humberto Castro, identificado en un reporte posterior como el elemento que descendió para auxiliar al joven. El rescate concluyó con la extracción con vida del afectado, quien quedó bajo la atención del personal de socorro.