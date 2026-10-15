Verónica Martínez, diputada federal, se reúne con CFE por adeudo de SIMAS Torreón

TORREÓN, COAH.- Ante el adeudo que mantiene el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la diputada federal Verónica Martínez García inició gestiones ante la paraestatal para buscar un acuerdo que permita atender el compromiso financiero sin poner en riesgo el suministro de agua potable a la población. La legisladora sostuvo este jueves una reunión de trabajo en la Ciudad de México con representantes de las áreas comercial y de cobranza de la CFE, a quienes planteó la necesidad de revisar las alternativas disponibles para avanzar hacia una negociación viable para ambas instituciones.

Explicó que el propósito es establecer una ruta de solución en coordinación con el gerente general de SIMAS Torreón, Xavier Herrera Arroyo, considerando tanto las obligaciones económicas del organismo como la importancia de garantizar la continuidad de los servicios que presta a los torreonenses. Martínez García señaló que su intervención busca facilitar el diálogo entre las autoridades involucradas y generar condiciones para alcanzar un entendimiento que permita atender el adeudo. Sostuvo que una de las responsabilidades de los representantes populares es gestionar ante las distintas instancias de gobierno y servir como enlace para atender los problemas que afectan a la ciudadanía. Durante el encuentro, solicitó a los funcionarios federales analizar los mecanismos que pudieran aplicarse para regularizar la situación financiera del organismo operador, aunque hasta el momento no se ha informado sobre ningún acuerdo definitivo.

La legisladora indicó que mantendrá el seguimiento de las negociaciones desde la Cámara de Diputados, en coordinación con las autoridades municipales y estatales, con la intención de encontrar una salida al compromiso pendiente con la CFE. Reiteró que continuará trabajando de manera conjunta con el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la administración municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, para impulsar una solución que permita mantener la operación de SIMAS y evitar afectaciones a los usuarios.

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