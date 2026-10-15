Verónica Martínez, diputada federal, se reúne con CFE por adeudo de SIMAS Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Verónica Martínez, diputada federal, se reúne con CFE por adeudo de SIMAS Torreón
    La diputada federal Verónica Martínez García se reunió con representantes de las áreas comercial y de cobranza de la CFE para explorar alternativas de pago del adeudo de SIMAS. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Agua
Pagos
adeudos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS
CFE

La legisladora, Verónica Martínez, sostuvo una reunión con representantes de las áreas comercial y de cobranza de la paraestatal para explorar alternativas de pago; hasta el momento no hay acuerdo definitivo

TORREÓN, COAH.- Ante el adeudo que mantiene el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la diputada federal Verónica Martínez García inició gestiones ante la paraestatal para buscar un acuerdo que permita atender el compromiso financiero sin poner en riesgo el suministro de agua potable a la población.

La legisladora sostuvo este jueves una reunión de trabajo en la Ciudad de México con representantes de las áreas comercial y de cobranza de la CFE, a quienes planteó la necesidad de revisar las alternativas disponibles para avanzar hacia una negociación viable para ambas instituciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/simas-liquidara-adeudos-con-cfe-y-conagua-sin-afectar-suministro-de-agua-en-torreon-riquelme-DG24117985

Explicó que el propósito es establecer una ruta de solución en coordinación con el gerente general de SIMAS Torreón, Xavier Herrera Arroyo, considerando tanto las obligaciones económicas del organismo como la importancia de garantizar la continuidad de los servicios que presta a los torreonenses.

Martínez García señaló que su intervención busca facilitar el diálogo entre las autoridades involucradas y generar condiciones para alcanzar un entendimiento que permita atender el adeudo. Sostuvo que una de las responsabilidades de los representantes populares es gestionar ante las distintas instancias de gobierno y servir como enlace para atender los problemas que afectan a la ciudadanía.

Durante el encuentro, solicitó a los funcionarios federales analizar los mecanismos que pudieran aplicarse para regularizar la situación financiera del organismo operador, aunque hasta el momento no se ha informado sobre ningún acuerdo definitivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-a-dos-semanas-del-ataque-en-la-secundaria-13-tres-lesionados-ya-fueron-dados-de-alta-NB24168335

La legisladora indicó que mantendrá el seguimiento de las negociaciones desde la Cámara de Diputados, en coordinación con las autoridades municipales y estatales, con la intención de encontrar una salida al compromiso pendiente con la CFE.

Reiteró que continuará trabajando de manera conjunta con el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la administración municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, para impulsar una solución que permita mantener la operación de SIMAS y evitar afectaciones a los usuarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Pagos
adeudos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS
CFE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Evento. 2. ‘La Gran Posada Vol. 2’ reunirá a los seguidores del grupo en el Auditorio Parque Las Maravillas.

¡A sacar los pasos prohibidos! Los Ángeles Azules llegan a Saltillo con posada navideña
El gobernador recordó sus inicios políticos y habló sobre su gestión en Coahuila.

‘Estoy concentrado en Coahuila’: responde Manolo Jiménez a Adela Micha sobre su futuro político
Interés de a-cero por AHMSA

Interés de a-cero por AHMSA
Julión Álvarez y Costumbre se presentarán este viernes 16 de octubre; los últimos boletos para esa jornada se venderán únicamente por internet.

Rodeo Saltillo: ¡Todavía puedes conseguir boletos para Julión y El Recodo!
true

Alcalde Jacobo Rodríguez y un regidor de Piedras Negras se acusan de violador y afeminado

Queman un tejabán en Arteaga

Queman un tejabán en Arteaga
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’
EU está enviando a cientos de soldados a América Latina

EU está enviando a cientos de soldados a América Latina