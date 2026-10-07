Retiran más de 500 vehículos chatarra de las calles de Torreón

TORREÓN, COAH.- Más de 500 vehículos en condición de abandono han sido retirados de la vía pública en distintos sectores de Torreón, como parte del operativo de orden y limpieza de la dirección de Inspección y Verificación, informó el director de la dependencia, Pablo Fernández Llamas. El funcionario señaló que el retiro se realiza en toda la ciudad, incluyendo los sectores Centro, oriente, poniente y norte, aunque se ha detectado una mayor presencia de este tipo de unidades en el primer cuadro y en el oriente.

Precisó que la mayoría de los propietarios ha atendido las notificaciones y retirado voluntariamente sus vehículos, mientras que en los casos donde no se cumple con el plazo se procede al retiro mediante grúa. El procedimiento comienza con una inspección y la colocación de una notificación visible en el parabrisas. Al propietario se le otorga un período de entre 24 horas y tres días para retirar la unidad; una vez cumplido el plazo, se realiza una nueva revisión y, si el vehículo permanece en el mismo sitio, se solicita una grúa. Cuando la unidad es retirada mediante este procedimiento, el propietario debe cubrir una multa municipal de aproximadamente 3 mil pesos, además de los gastos de arrastre y la estancia en el corralón, que se acumula según los días que permanezca bajo resguardo.

Fernández Llamas indicó que la respuesta de los ciudadanos ha sido diversa: algunos reconocen la condición de abandono y optan por retirarlos por cuenta propia, mientras que otros han mostrado inconformidad cuando se requiere el uso de una grúa. Destacó que la notificación previa busca que los propietarios puedan retirar las unidades antes de que sean trasladadas al corralón. El operativo de orden y limpieza se implementó desde principios de agosto en el Centro de Torreón y contempla recorridos en el primero, segundo y tercer cuadro de la ciudad, con planes de extenderse a otros sectores. Dentro de este operativo se han aplicado más de 60 multas por acumulación de basura, escombro, desecho vegetal, obstrucción de la vía pública y vehículos chatarra, además de tres clausuras a establecimientos que presentaban irregularidades de higiene, certificados de fumigación y extintores. Los negocios sancionados regularizaron su situación, cubrieron las multas y posteriormente les fueron levantadas las clausuras.

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