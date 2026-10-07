Más agua podría mejorar ciclo agrícola: Conagua; definición se aplaza hasta diciembre

La decisión es clave para el sector agrícola de la región, debido a que el almacenamiento que alcancen las presas durante las próximas semanas determinará la cantidad de agua que podrá distribuirse y, con ello, las condiciones en las que los productores podrán establecer sus cultivos.

TORREÓN, COAH.- La disponibilidad de agua para el campo de La Laguna todavía podría mejorar antes de definir el próximo ciclo agrícola, por lo que autoridades y usuarios acordaron esperar hasta diciembre para determinar el volumen que podrá destinarse al riego.

Actualmente, la presa Lázaro Cárdenas, conocida como El Palmito y principal fuente de abastecimiento del Distrito de Riego, ya superó los 900 millones de metros cúbicos.

Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que este nivel de almacenamiento permite considerar, al menos, la posibilidad de establecer un miniciclo agrícola.

Con las condiciones actuales, podría contemplarse un volumen de entre 400 y 500 millones de metros cúbicos para el próximo ciclo. Sin embargo, aclaró que se trata únicamente de una estimación, ya que hasta el momento no existe un volumen definido ni autorizado.

La expectativa del sector está puesta ahora en las lluvias de octubre y noviembre, debido a que cada aportación adicional al sistema de presas podría mejorar las condiciones para la definición del ciclo agrícola y ampliar la disponibilidad de agua para las actividades del campo.

Ante este escenario, el Comité Técnico del Distrito de Riego acordó por unanimidad solicitar que la definición del volumen se posponga hasta diciembre. Tradicionalmente, la cantidad de agua disponible para el campo se anuncia entre finales de septiembre y principios de octubre.

El aplazamiento permitirá contabilizar los escurrimientos que continúen llegando al sistema de presas y evitar que la decisión se tome antes de conocer el efecto completo de la temporada de lluvias.

Las precipitaciones recientes ya generaron una recuperación importante en la cuenca. En los últimos días se reportaron entradas de entre 300 y 400 metros cúbicos por segundo a la presa, mientras que posteriormente los escurrimientos se mantuvieron entre 250 y 260 metros cúbicos por segundo.

Además, el pronóstico meteorológico continúa siendo favorable, con posibilidades de precipitaciones durante este fin de semana y la próxima semana, particularmente entre el 15 y 16 de octubre.

El comportamiento de las lluvias también representa una diferencia considerable respecto al año pasado. Durante septiembre de 2025 se acumularon aproximadamente 120 milímetros de precipitación, mientras que en septiembre de este año el registro alcanzó entre 300 y 350 milímetros.

En lo que va de octubre se han contabilizado otros 60 a 70 milímetros.

De esta manera, los próximos dos meses serán determinantes para el campo lagunero. Aunque el almacenamiento actual ya abre la posibilidad de establecer un miniciclo, mayores escurrimientos permitirían llegar a diciembre con mejores condiciones para definir el volumen de agua que sostendrá la próxima temporada agrícola.