Dirección de Tránsito de Torreón advierte sobre riesgos por exceder capacidad de pasajeros en vehículos y no usar cinturón

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    Dirección de Tránsito de Torreón advierte sobre riesgos por exceder capacidad de pasajeros en vehículos y no usar cinturón
    La campaña advierte sobre los riesgos de transportar personas en la caja de las camionetas.

Tránsito y Vialidad busca concientizar a los automovilistas sobre los riesgos del sobrecupo en los vehículos

TORREÓN, COAH.- Transportar más personas de las permitidas en un vehículo representa un riesgo para sus ocupantes, principalmente porque puede impedir que todos cuenten con un asiento y cinturón de seguridad, advirtió la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón.

Martha Alicia Faz Dávila, directora de la corporación, señaló que la capacidad de cada automóvil está determinada por las especificaciones del fabricante y debe respetarse conforme a lo establecido en la reglamentación municipal.

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Explicó que cuando una unidad circula con sobrecupo, alguno de los pasajeros puede quedar sin las condiciones necesarias de protección, lo que aumenta la posibilidad de sufrir lesiones de consideración en caso de un percance.

Una frenada brusca, una maniobra repentina o un choque pueden provocar que una persona que viaje sin cinturón sea golpeada contra el interior del vehículo o incluso salga proyectada, indicó la funcionaria.

Por ello, recordó que debe existir un cinturón de seguridad disponible para cada ocupante autorizado y que su uso no es opcional, sino obligatorio para quienes viajan en la unidad.

La dependencia también puso especial atención en el traslado de personas en la caja de camionetas, práctica que está prohibida debido a que ese espacio no está diseñado para transportar pasajeros ni cuenta con sistemas de protección ante una colisión o maniobra de emergencia.

Faz Dávila señaló que el cumplimiento de estas medidas debe asumirse más allá de la posibilidad de recibir una sanción, pues el objetivo principal es reducir riesgos y proteger la integridad tanto del conductor como de sus acompañantes.

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Tránsito y Vialidad exhortó a los automovilistas a verificar que ningún pasajero viaje sin asiento o cinturón de seguridad, así como a cumplir con las disposiciones contempladas en el Reglamento de Movilidad Urbana.

Finalmente, llamó a reforzar las medidas de conducción preventiva cuando en el vehículo viajen niñas, niños, adultos mayores o personas que, por sus condiciones, requieran mayor protección durante sus traslados.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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