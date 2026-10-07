Dirección de Tránsito de Torreón advierte sobre riesgos por exceder capacidad de pasajeros en vehículos y no usar cinturón

Martha Alicia Faz Dávila, directora de la corporación, señaló que la capacidad de cada automóvil está determinada por las especificaciones del fabricante y debe respetarse conforme a lo establecido en la reglamentación municipal.

TORREÓN, COAH.- Transportar más personas de las permitidas en un vehículo representa un riesgo para sus ocupantes, principalmente porque puede impedir que todos cuenten con un asiento y cinturón de seguridad, advirtió la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón.

Explicó que cuando una unidad circula con sobrecupo, alguno de los pasajeros puede quedar sin las condiciones necesarias de protección, lo que aumenta la posibilidad de sufrir lesiones de consideración en caso de un percance.

Una frenada brusca, una maniobra repentina o un choque pueden provocar que una persona que viaje sin cinturón sea golpeada contra el interior del vehículo o incluso salga proyectada, indicó la funcionaria.

Por ello, recordó que debe existir un cinturón de seguridad disponible para cada ocupante autorizado y que su uso no es opcional, sino obligatorio para quienes viajan en la unidad.

La dependencia también puso especial atención en el traslado de personas en la caja de camionetas, práctica que está prohibida debido a que ese espacio no está diseñado para transportar pasajeros ni cuenta con sistemas de protección ante una colisión o maniobra de emergencia.

Faz Dávila señaló que el cumplimiento de estas medidas debe asumirse más allá de la posibilidad de recibir una sanción, pues el objetivo principal es reducir riesgos y proteger la integridad tanto del conductor como de sus acompañantes.