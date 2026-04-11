Rezago en refrendo vehicular: solo 90 mil contribuyentes han cumplido en Torreón
Autoridades exhortan a regularizar adeudos tras bajo avance registrado durante el primer trimestre del año
TORREÓN, COAH.- Un total de 90 mil contribuyentes han acudido a realizar su pago de control vehicular en este 2026, cifra que se considera baja en comparación con los números alcanzados el año anterior, por lo que se hace un llamado para que a la brevedad el resto acuda a cumplir con esta obligación fiscal y evite molestias en los filtros de revisión.
Así lo dio a conocer la recaudadora de rentas en Torreón, Leticia Castaño Orozco, quien reiteró que la cifra registrada hasta el cierre del primer trimestre es menor respecto a 2025.
“Nosotros tenemos un registro de 154 mil vehículos, entonces si hablamos de que ya unos 90 mil han cumplido con su pago de refrendo, nos restarían más de 60 mil por hacerlo, cifra que es muy elevada”, recalcó Castaño Orozco.
La funcionaria añadió que, aunque actualmente hay mayor disposición de la ciudadanía para cumplir con este trámite, se espera un repunte una vez que concluya el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua.
“En estos días hemos tenido la oficina recaudadora llena; vamos a ver qué reflejan las cifras al término del mes de abril”, destacó.