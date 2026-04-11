Rezago en refrendo vehicular: solo 90 mil contribuyentes han cumplido en Torreón

Torreón
/ 11 abril 2026
    Contribuyentes acuden a oficinas recaudadoras para cumplir con el pago de refrendo vehicular en Torreón. CORTESÍA

Autoridades exhortan a regularizar adeudos tras bajo avance registrado durante el primer trimestre del año

TORREÓN, COAH.- Un total de 90 mil contribuyentes han acudido a realizar su pago de control vehicular en este 2026, cifra que se considera baja en comparación con los números alcanzados el año anterior, por lo que se hace un llamado para que a la brevedad el resto acuda a cumplir con esta obligación fiscal y evite molestias en los filtros de revisión.

Así lo dio a conocer la recaudadora de rentas en Torreón, Leticia Castaño Orozco, quien reiteró que la cifra registrada hasta el cierre del primer trimestre es menor respecto a 2025.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/solo-el-30-por-ciento-cumple-con-pago-vehicular-en-piedras-negras-ID19923957

“Nosotros tenemos un registro de 154 mil vehículos, entonces si hablamos de que ya unos 90 mil han cumplido con su pago de refrendo, nos restarían más de 60 mil por hacerlo, cifra que es muy elevada”, recalcó Castaño Orozco.

La funcionaria añadió que, aunque actualmente hay mayor disposición de la ciudadanía para cumplir con este trámite, se espera un repunte una vez que concluya el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua.

“En estos días hemos tenido la oficina recaudadora llena; vamos a ver qué reflejan las cifras al término del mes de abril”, destacó.

Apolonio Alvarado

A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
true

Fracking, una fractura política en la 4T
true

POLITICÓN: Región Sureste reafirma su liderazgo automotriz en el Stellar Autofest
Durante el operativo, binomios caninos K9 apoyaron en la detección de droga al interior de la vivienda inspeccionada en Saltillo.

Saltillo: irrumpen vivienda y localizan narcóticos en colonia Teresitas
Jugadores de Pokémon GO en Saltillo convocan a la ciudadanía a donar alimento y artículos de limpieza para apoyar a un refugio animal local.

Más que un juego: entrenadores de Pokémon GO organizan colecta con causa en Saltillo
La Nave Verde aprovechó un rally en la tercera para marcar diferencia.

Saraperos se impone a Tecolotes en el Uni-Trade Stadium
La nueva ley busca formalizar la industria y atraer inversiones en un sector marcado por la minería ilegal y los desafíos ambientales.

Venezuela aprueba una nueva ley para abrir la minería a los inversionistas extranjeros