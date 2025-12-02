Riña en bar termina con cuatro detenidos en Torreón

TORREÓN, COAH.- Una nueva confrontación dentro del bar “La Chula”, ubicado en una plaza comercial al oriente de Torreón, culminó con la detención de cuatro personas durante la madrugada del lunes. El incidente se suma a una serie de hechos similares registrados anteriormente en el mismo establecimiento, lo que ha mantenido al local bajo constante vigilancia de las autoridades municipales.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la Policía Municipal realizaba un recorrido preventivo por la avenida Juárez, a la altura de la calzada La Joya. Fue en ese punto donde los oficiales escucharon gritos provenientes del interior del bar, lo que los llevó a ingresar de inmediato para verificar la situación.

Al acceder al establecimiento, los agentes encontraron a dos mujeres y dos hombres en plena riña, agrediéndose física y verbalmente, alterando el orden dentro del negocio. La intervención policial se tornó más complicada debido a que los cuatro involucrados ofrecieron resistencia al arresto, por lo que los agentes procedieron a su detención.

Las personas aseguradas fueron identificadas como Karla Elena “N”, de 33 años; Camila Sofía “N”, de 19; Eduardo Antonio “N”, de 23; y Edgar Yahir “N”, también de 23 años. Todos fueron trasladados ante el Juez Calificador por faltas administrativas relacionadas con alteración del orden y resistencia.

Este hecho reaviva el historial de disturbios del establecimiento. El 23 de marzo de 2025, cámaras del Centro de Control y Comando (C2) detectaron una riña en el mismo bar, ubicado en la plaza Arcoíris. Aquel incidente derivó en la clausura inmediata del lugar luego de que autoridades desalojaran a los asistentes y colocaran sellos por incumplir las normas municipales.

Meses después, en septiembre de 2025, el bar volvió a ser clausurado por una nueva riña registrada en su interior, reforzando la percepción de que el sitio es un punto recurrente de disturbios. Las sanciones aplicadas en ambas ocasiones incluyeron multas y suspensión temporal de actividades; sin embargo, los episodios de violencia no han cesado.

El incidente más reciente, ocurrido el 1 de diciembre, perfila un patrón de conductas que podría llevar a las autoridades a considerar medidas adicionales para evitar que el establecimiento siga siendo escenario de hechos violentos.

(con información de medios locales)