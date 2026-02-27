Saltillo: Rinden protesta nuevas dirigencias estudiantiles en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta a los integrantes de la Sociedad de Alumnos “Rolando Cavazos Cadena” y del Capítulo Estudiantil de Ciencia “Horizonte Ágora” de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), quienes asumirán funciones durante el periodo 2026-2027. La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio “Jesús Ochoa Ruesga”, con la presencia de la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el director del plantel, Carlos Eduardo Rodríguez García; así como estudiantes, docentes y personal administrativo. TE PUEDE INTERESAR: UAdeC albergará la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México 2026

LIDERAZGO CON RESPONSABILIDAD Y VISIÓN COMUNITARIA En su mensaje, el rector reconoció el valor de quienes decidieron asumir el reto de participar activamente en la vida universitaria. Subrayó que el liderazgo implica representar a toda la comunidad, incluso a quienes no respaldaron su candidatura, y enfatizó que el éxito no depende únicamente del talento, sino de la disciplina, el esfuerzo y la constancia. Señaló que formar parte de la Sociedad de Alumnos y del Capítulo Científico brinda herramientas extracurriculares esenciales, como la capacidad de escuchar, trabajar en equipo, argumentar con solidez y generar resultados que impacten positivamente en la comunidad académica. Por su parte, el director de la FCFM, Carlos Eduardo Rodríguez García, destacó la relevancia de las sociedades científicas estudiantiles al considerarlas expresión de una comunidad que entiende que la ciencia se construye con colaboración, liderazgo y visión compartida. CIENCIA, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA A nombre de la comunidad estudiantil, el presidente de la Sociedad de Alumnos, Eduardo Sánchez Peña, afirmó que asumir el cargo representa una responsabilidad sustentada en el compromiso ético y el trabajo constante, particularmente en un entorno donde las ideas deben sostenerse con rigor y fundamentos científicos.

Subrayó que la formación en la Facultad no solo prepara para resolver ecuaciones, sino para enfrentar problemas reales con disciplina, pensamiento lógico y resiliencia, al tiempo que reiteró la disposición de la nueva mesa directiva para colaborar con autoridades y docentes, e invitó a sus compañeros a participar con unidad y pasión por el conocimiento. La Sociedad de Alumnos "Rolando Cavazos Cadena" quedó integrada por Eduardo Sánchez Peña como presidente; Leslie Thamara Villarreal Ramírez, vicepresidenta; Roberto Chávez Berlanga, secretario general; Mariana Betsabé Martínez Sandoval, tesorera; Diego Tapia Valdez, coordinador de asuntos internos; Daniela Tovar Ramos, coordinadora cultural; Luis Ricardo Gallegos García, coordinador deportivo; y Liliana Sofía Buena González, coordinadora de asuntos ambientales. El Capítulo de Ciencia "Horizonte Ágora" está conformado por Bárbara Torres, presidenta; Roberto Chávez, vicepresidente; Cristopher Barrón, secretario; Leonel Flores, tesorero; Valeria Eguía, encargada de redes; y Alejandro Martell, encargado de experimentos.

