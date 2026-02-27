Saltillo: Rinden protesta nuevas dirigencias estudiantiles en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Saltillo: Rinden protesta nuevas dirigencias estudiantiles en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC
    El rector Octavio Pimentel Martínez tomó protesta a las nuevas dirigencias estudiantiles de la FCFM para el periodo 2026-2027. CORTESÍA

El rector Octavio Pimentel tomó protesta a la Sociedad de Alumnos ‘Rolando Cavazos Cadena’ y al Capítulo Científico ‘Horizonte Ágora’ para el periodo 2026-2027

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta a los integrantes de la Sociedad de Alumnos “Rolando Cavazos Cadena” y del Capítulo Estudiantil de Ciencia “Horizonte Ágora” de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), quienes asumirán funciones durante el periodo 2026-2027.

La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio “Jesús Ochoa Ruesga”, con la presencia de la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el director del plantel, Carlos Eduardo Rodríguez García; así como estudiantes, docentes y personal administrativo.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC albergará la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México 2026

LIDERAZGO CON RESPONSABILIDAD Y VISIÓN COMUNITARIA

En su mensaje, el rector reconoció el valor de quienes decidieron asumir el reto de participar activamente en la vida universitaria. Subrayó que el liderazgo implica representar a toda la comunidad, incluso a quienes no respaldaron su candidatura, y enfatizó que el éxito no depende únicamente del talento, sino de la disciplina, el esfuerzo y la constancia.

Señaló que formar parte de la Sociedad de Alumnos y del Capítulo Científico brinda herramientas extracurriculares esenciales, como la capacidad de escuchar, trabajar en equipo, argumentar con solidez y generar resultados que impacten positivamente en la comunidad académica.

Por su parte, el director de la FCFM, Carlos Eduardo Rodríguez García, destacó la relevancia de las sociedades científicas estudiantiles al considerarlas expresión de una comunidad que entiende que la ciencia se construye con colaboración, liderazgo y visión compartida.

CIENCIA, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA

A nombre de la comunidad estudiantil, el presidente de la Sociedad de Alumnos, Eduardo Sánchez Peña, afirmó que asumir el cargo representa una responsabilidad sustentada en el compromiso ético y el trabajo constante, particularmente en un entorno donde las ideas deben sostenerse con rigor y fundamentos científicos.

$!Integrantes de la Sociedad de Alumnos y del Capítulo “Horizonte Ágora” refrendaron su compromiso con la participación científica y el liderazgo académico.
Integrantes de la Sociedad de Alumnos y del Capítulo “Horizonte Ágora” refrendaron su compromiso con la participación científica y el liderazgo académico. CORTESÍA

Subrayó que la formación en la Facultad no solo prepara para resolver ecuaciones, sino para enfrentar problemas reales con disciplina, pensamiento lógico y resiliencia, al tiempo que reiteró la disposición de la nueva mesa directiva para colaborar con autoridades y docentes, e invitó a sus compañeros a participar con unidad y pasión por el conocimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan talento del TecNM-Saltillo con industria global: Sanhua y Questum reclutan futuros ingenieros

La Sociedad de Alumnos “Rolando Cavazos Cadena” quedó integrada por Eduardo Sánchez Peña como presidente; Leslie Thamara Villarreal Ramírez, vicepresidenta; Roberto Chávez Berlanga, secretario general; Mariana Betsabé Martínez Sandoval, tesorera; Diego Tapia Valdez, coordinador de asuntos internos; Daniela Tovar Ramos, coordinadora cultural; Luis Ricardo Gallegos García, coordinador deportivo; y Liliana Sofía Buena González, coordinadora de asuntos ambientales.

El Capítulo de Ciencia “Horizonte Ágora” está conformado por Bárbara Torres, presidenta; Roberto Chávez, vicepresidente; Cristopher Barrón, secretario; Leonel Flores, tesorero; Valeria Eguía, encargada de redes; y Alejandro Martell, encargado de experimentos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dirigencia
estudiantes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amor a la Patria

Amor a la Patria
true

La Ciudad de los Pulmones Oxidados
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿traicionados por su propia reforma? Competir no les garantizará una curul
Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión
Autoridades de Estados Unidos ofrecen recompensa por René y Alfonso Arzate-García, identificados como presuntos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

EU ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate-García, del líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana
El representativo de Raptors de Monterrey venció 21-14 a Jaguars Élite de Jacksonville en la final.

Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando
Mercedes y otras grandes multinacionales, en particular los fabricantes de automóviles europeos, han estado defendiéndose de una oleada de cambios en el orden económico global, impulsada principalmente por el presidente chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump.

El líder de Alemania lanza una contundente advertencia a China sobre el comercio
El estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la anticipación mientras el presidente Donald Trump considera si atacar o no a Irán.

Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán