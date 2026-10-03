Por lluvias, atienden hundimiento en el Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón
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El alcalde Miguel Ángel Riquelme informó que la obra mantiene un avance del 89 por ciento; los trabajos al interior del paso deprimido están prácticamente concluidos
TORREÓN, COAH.- Las recientes lluvias provocaron una afectación en las obras del Sistema Vial Abastos-Independencia, donde se registró un hundimiento en aproximadamente 100 metros de carpeta asfáltica por la acumulación de humedad y agua en el terreno, informó el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís.
Como medida preventiva, fue necesario realizar nuevamente el cierre temporal de la vialidad en el sector afectado, mientras se llevan a cabo las labores de revisión y rehabilitación para garantizar condiciones seguras antes de restablecer la circulación.
El presidente municipal señaló que, pese a la eventualidad ocasionada por las condiciones climatológicas, el proyecto registra un avance global de alrededor del 89 por ciento y mantiene un desarrollo importante en sus diferentes frentes de trabajo.
Indicó que durante esta semana se contempla avanzar en los trabajos de pavimentación, mientras que las labores al interior del paso deprimido continúan conforme a la programación establecida y se encuentran prácticamente concluidas.
Destacó que se mantiene la supervisión permanente de la obra para atender cualquier afectación derivada de las lluvias y dar continuidad a uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes para mejorar la movilidad en este sector de Torreón.