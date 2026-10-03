Por lluvias, atienden hundimiento en el Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón

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    Por lluvias, atienden hundimiento en el Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón
    Trabajadores realizan labores de rehabilitación en la carpeta asfáltica del bulevar Independencia, donde las lluvias provocaron un hundimiento de aproximadamente 100 metros. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme informó que la obra mantiene un avance del 89 por ciento; los trabajos al interior del paso deprimido están prácticamente concluidos

TORREÓN, COAH.- Las recientes lluvias provocaron una afectación en las obras del Sistema Vial Abastos-Independencia, donde se registró un hundimiento en aproximadamente 100 metros de carpeta asfáltica por la acumulación de humedad y agua en el terreno, informó el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Como medida preventiva, fue necesario realizar nuevamente el cierre temporal de la vialidad en el sector afectado, mientras se llevan a cabo las labores de revisión y rehabilitación para garantizar condiciones seguras antes de restablecer la circulación.

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El presidente municipal señaló que, pese a la eventualidad ocasionada por las condiciones climatológicas, el proyecto registra un avance global de alrededor del 89 por ciento y mantiene un desarrollo importante en sus diferentes frentes de trabajo.

$!El aviso vial con los ajustes de circulación en la etapa final del Sistema Vial Abastos-Independencia, donde se mantiene el cierre temporal por el hundimiento.
El aviso vial con los ajustes de circulación en la etapa final del Sistema Vial Abastos-Independencia, donde se mantiene el cierre temporal por el hundimiento. CORTESÍA

Indicó que durante esta semana se contempla avanzar en los trabajos de pavimentación, mientras que las labores al interior del paso deprimido continúan conforme a la programación establecida y se encuentran prácticamente concluidas.

Destacó que se mantiene la supervisión permanente de la obra para atender cualquier afectación derivada de las lluvias y dar continuidad a uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes para mejorar la movilidad en este sector de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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