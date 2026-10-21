Riquelme anuncia nuevos pozos para reforzar abasto de agua en Torreón; proyectan siete para marzo

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    Riquelme anuncia nuevos pozos para reforzar abasto de agua en Torreón; proyectan siete para marzo
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que el reforzamiento hidráulico busca atender las deficiencias en distintos sectores de la ciudad. SANDRA GÓMEZ

El edil adelantó que un pozo podría operar el lunes; reconoció afectaciones en la red sanitaria y la necesidad de comprar motores para evitar retornos de aguas negras

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la incorporación de siete nuevos pozos de agua potable para reforzar el abastecimiento en Torreón. Se prevé que la mayoría de estas obras concluyan en marzo del próximo año.

El programa contempla poner en marcha dos pozos y avanzar en la perforación de otros cinco. El edil adelantó que uno de ellos podría entrar en operación el próximo lunes, mientras continúan las labores de mantenimiento a la infraestructura hidráulica.

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El presidente municipal señaló que el suministro comienza a regularizarse en las colonias, aunque reconoció que aún es necesario fortalecer la capacidad del sistema.

PRIORIZAN REPARACIÓN DE DRENAJE

En cuanto al drenaje sanitario, Riquelme Solís indicó que representa otro de los principales retos debido al deterioro de la red. Detalló que actualmente hay 25 colectores con afectaciones, de los cuales se atienden con prioridad los ubicados en Jacarandas, Las Alamedas y el sector Campestre.

El edil explicó que no basta con reparar las tuberías, sino que es indispensable garantizar el funcionamiento de los cárcamos que impulsan las aguas residuales hacia la planta tratadora. Advirtió que las fallas en estos equipos provocan que el agua regrese a la red y filtre hacia el subsuelo, lo que aumenta el riesgo de formar socavones.

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Por ello, se mantiene una revisión de los sistemas de conducción y rebombeo, además de que se analiza la compra de motores adicionales para incrementar la capacidad de los cárcamos y evitar los retornos de aguas negras.

Sobre la infraestructura de saneamiento, el alcalde sostuvo que el primer objetivo es que la planta tratadora existente opere en condiciones adecuadas. Posteriormente se determinará si Torreón necesita una sola planta adicional o varias distribuidas en puntos estratégicos, para lo cual se requerirá un estudio técnico que identifique los volúmenes y la ubicación de los cárcamos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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