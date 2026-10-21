Taxista termina herido al impedir que dos sujetos le robaran su unidad en Torreón

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    Taxista termina herido al impedir que dos sujetos le robaran su unidad en Torreón
    Por intentar evitar el robo de su taxi, un trabajador del volante fue herido con arma blanca en la colonia Francisco Villa. SANDRA GÓMEZ

El conductor, de 29 años, recibió varias heridas con un arma blanca al enfrentar a los presuntos responsables en la colonia Francisco Villa. Uno de los involucrados estaría identificado por un apodo

TORREÓN, COAH.- Un intento de robo de vehículo en la colonia Francisco Villa dejó como saldo a un taxista lesionado con un arma blanca, luego de que presuntamente sorprendiera a dos individuos cuando trataban de apoderarse de su unidad y decidiera intervenir para evitar que se la llevaran.

Los hechos movilizaron a corporaciones de seguridad de Torreón, mientras que el trabajador del volante tuvo que ser trasladado a la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica por las heridas que sufrió durante el enfrentamiento.

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El afectado fue identificado como José Rafael, de 29 años, quien, de acuerdo con los primeros reportes, descubrió a los sospechosos cuando aparentemente intentaban dañar su automóvil con la intención de robarlo.

Al intentar detenerlos, uno de los delincuentes sacó un objeto punzocortante y lo agredió en repetidas ocasiones, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Tras lo ocurrido, familiares del conductor acudieron para auxiliarlo y lo llevaron a las instalaciones de la Cruz Roja, donde fue atendido por personal médico. Aunque las heridas no fueron consideradas de gravedad, una de ellas necesitó una valoración más cuidadosa por sus características.

Mientras el taxista recibía atención, la unidad de alquiler fue trasladada a la colonia Ampliación Santiago Ramírez, donde quedó bajo resguardo de sus familiares, quienes posteriormente dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle Epifanio Zúñiga, donde comenzaron a recabar información para conocer cómo se desarrollaron los hechos y obtener datos que permitieran ubicar a los presuntos responsables.

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En las labores también participaron agentes del Grupo de Base de Operaciones Interinstitucionales de Coahuila, conocido como El Boyk, quienes realizaron entrevistas como parte de las primeras investigaciones relacionadas con la agresión.

Durante las indagatorias, el padre del taxista proporcionó información sobre uno de los individuos, quien aparentemente es conocido por un apodo entre habitantes del sector. Sin embargo, del segundo sospechoso no se tenían mayores referencias que facilitaran su identificación.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, que buscan establecer la identidad de los dos involucrados y esclarecer las circunstancias en las que el conductor resultó herido al intentar evitar el robo de su vehículo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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