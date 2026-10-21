Taxista termina herido al impedir que dos sujetos le robaran su unidad en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un intento de robo de vehículo en la colonia Francisco Villa dejó como saldo a un taxista lesionado con un arma blanca, luego de que presuntamente sorprendiera a dos individuos cuando trataban de apoderarse de su unidad y decidiera intervenir para evitar que se la llevaran. Los hechos movilizaron a corporaciones de seguridad de Torreón, mientras que el trabajador del volante tuvo que ser trasladado a la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica por las heridas que sufrió durante el enfrentamiento.

El afectado fue identificado como José Rafael, de 29 años, quien, de acuerdo con los primeros reportes, descubrió a los sospechosos cuando aparentemente intentaban dañar su automóvil con la intención de robarlo. Al intentar detenerlos, uno de los delincuentes sacó un objeto punzocortante y lo agredió en repetidas ocasiones, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo. Tras lo ocurrido, familiares del conductor acudieron para auxiliarlo y lo llevaron a las instalaciones de la Cruz Roja, donde fue atendido por personal médico. Aunque las heridas no fueron consideradas de gravedad, una de ellas necesitó una valoración más cuidadosa por sus características. Mientras el taxista recibía atención, la unidad de alquiler fue trasladada a la colonia Ampliación Santiago Ramírez, donde quedó bajo resguardo de sus familiares, quienes posteriormente dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle Epifanio Zúñiga, donde comenzaron a recabar información para conocer cómo se desarrollaron los hechos y obtener datos que permitieran ubicar a los presuntos responsables.

En las labores también participaron agentes del Grupo de Base de Operaciones Interinstitucionales de Coahuila, conocido como El Boyk, quienes realizaron entrevistas como parte de las primeras investigaciones relacionadas con la agresión. Durante las indagatorias, el padre del taxista proporcionó información sobre uno de los individuos, quien aparentemente es conocido por un apodo entre habitantes del sector. Sin embargo, del segundo sospechoso no se tenían mayores referencias que facilitaran su identificación. El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, que buscan establecer la identidad de los dos involucrados y esclarecer las circunstancias en las que el conductor resultó herido al intentar evitar el robo de su vehículo.

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