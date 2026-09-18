Estrenan equipo y uniformes bomberos y Protección Civil de San Pedro, Coahuila

La entrega se realizó este jueves 17 de septiembre en las instalaciones de la Central de Bomberos, donde la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández encabezó la distribución del material destinado a las dos corporaciones municipales.

SAN PEDRO, COAH.- Bomberos y Protección Civil de San Pedro , Coahuila, cuentan con nuevo equipo de emergencia procedente de Estados Unidos, como parte de una cadena de donaciones gestionada por la Fundación 911 y Care Convoy, organizaciones que han mantenido vínculos de colaboración con cuerpos de rescate mexicanos.

En el acto participaron el comandante de Bomberos, Árnold García Niño, y el jefe de Protección Civil, Ricardo Ernesto Álvarez Fraustro.

Aunque en la entrega más reciente no se detalló públicamente el inventario completo del material recibido, el antecedente de las donaciones permite dimensionar el tipo de recursos que han llegado a San Pedro. En abril, la Fundación 911 entregó equipos personales, pitones de una pulgada y media, botiquines, mangueras, codificadores para espuma, cascos forestales, palas y botiquines tipo mochila.

La ayuda representa una vía adicional de equipamiento para una corporación que atiende incendios, accidentes, fugas de gas, rescates y contingencias meteorológicas.

En los últimos meses, bomberos y Protección Civil han intervenido en emergencias como incendios en viviendas y una planta maquiladora, además de accidentes carreteros en los que fue necesario utilizar herramientas de rescate y estabilizar a personas lesionadas.

La relación con la Fundación 911 no es reciente. En febrero se informó que el Departamento de Bomberos de San Pedro había recibido donaciones en 10 ocasiones durante cuatro años, beneficiando a una corporación integrada por alrededor de 15 elementos.

En esa ocasión se señaló que parte del equipo de protección respiratoria y los equipos personales recibidos habrían representado un costo cercano a 200 mil pesos si hubieran tenido que adquirirse directamente.

La Fundación 911, con sede en Ciudad Acuña, está integrada por bomberos y rescatistas y ha desarrollado esquemas de colaboración con cuerpos de emergencia de Estados Unidos.

En 2025, incluso participó en labores de búsqueda y rescate en Texas tras las inundaciones registradas en la región del río Guadalupe.