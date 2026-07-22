Riquelme encabeza toma de protesta de nuevos funcionarios en Torreón

Durante su intervención, el Presidente Municipal expresó su reconocimiento al cuerpo edilicio por avalar la creación de esta nueva área dentro de la Administración Pública Centralizada Municipal. Explicó que esta dependencia busca dotar a las decisiones gubernamentales de un soporte legal robusto, anticiparse a riesgos jurídicos, defender con mayor efectividad los intereses locales y optimizar la vinculación entre los departamentos legales del municipio, tanto centralizados como paramunicipales.

TORREÓN, COAH.- En el marco de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo llevada a cabo este día, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís oficializó la toma de protesta de Gerardo Márquez Guevara como titular de la nueva Consejería Jurídica. Asimismo, asumieron sus cargos José Ignacio Máynez Varela en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, y David Gerardo Fernández Hernández al frente del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) en Torreón .

Derivado de lo anterior, el pleno también dio luz verde para designar a Márquez Guevara como apoderado jurídico general, otorgándole los poderes correspondientes y revocando las facultades conferidas al anterior representante legal de la administración.

Riquelme Solís subrayó que los perfiles recién nombrados encabezarán dependencias estratégicas para el desarrollo metropolitano, apostando por un crecimiento urbano regulado y dando impulso a una de las metas centrales de su gestión para el periodo próximo: el plan integral de bacheo y pavimentación.

En el desarrollo de la sesión, los ediles avalaron también el reporte financiero del mes de junio de 2026, junto con el Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de este ejercicio fiscal, que abarca de abril a junio.

De igual manera, se puso sobre la mesa el informe financiero trimestral de los organismos descentralizados municipales, aprobándose un aumento presupuestal de 500 mil pesos destinado al Fondo del Fortalecimiento para la Infraestructura de los Organismos de la Sociedad Civil 2026.

Asimismo, el Cabildo ratificó dos peticiones de regularización de predios en beneficio de comerciantes del Mercado Alianza, y dio visto bueno a once solicitudes de establecimientos comerciales respecto a modificaciones en sus licencias de alcoholes.