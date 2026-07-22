Detecta Simas Torreón 50 mdp en horas extra y pone bajo revisión plazas sindicales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Detecta Simas Torreón 50 mdp en horas extra y pone bajo revisión plazas sindicales
    Simas Torreón mantiene bajo revisión el gasto en horas extra y la creación de plazas sindicales como parte de una auditoría administrativa. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Agua
Gobierno
Auditorías

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS

El organismo revisa el gasto en tiempo extra y la creación de entre 40 y 50 bases sindicales autorizadas por la pasada administración

TORREÓN, COAH.- Xavier Herrera Arroyo, gerente general de Simas Torreón, alertó que el organismo enfrenta diversas anomalías administrativas que actualmente se encuentran bajo auditoría. Entre ellas destacó el gasto en horas extra y la creación de entre 40 y 50 bases sindicales cuya necesidad operativa aún se analiza.

El funcionario señaló que el rubro más preocupante corresponde al pago de horas extraordinarias, que acumula alrededor de 50 millones de pesos en lo que va del año. Explicó que el promedio semanal ronda los tres millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-redisena-su-administracion-para-agilizar-tramites-y-reforzar-su-defensa-legal-LH22347387

Detalló que esos recursos se destinan al pago de tiempo y turnos extra, esquemas que representan un importante egreso para el sistema. Por ello, dijo, se realizará una revisión detallada para verificar su correcta aplicación.

Herrera Arroyo consideró que el presupuesto destinado a ese concepto permitiría fortalecer las cuadrillas operativas. Como ejemplo, indicó que contratar personal con un sueldo mensual de 20 mil pesos representaría una alternativa más eficiente frente al costo acumulado por las horas extra.

REVISAN PLAZAS SINDICALES

Asimismo, informó que se revisa la autorización de entre 40 y 50 plazas sindicales creadas mediante un convenio entre el sindicato y la pasada administración. Aclaró que estas no pueden eliminarse de inmediato, pero sí se evaluará si responden a una necesidad real de operación.

”Si tenemos cinco personas en un archivo donde solamente cabe uno, obviamente no se requiere; más bien se requiere ampliar el espacio”, declaró al cuestionar la distribución del personal.

El gerente afirmó que la reorganización abarcará áreas administrativas y operativas. Para ello, se instalarán mesas de diálogo con la representación sindical, con el propósito de llegar a acuerdos sobre aquellas plazas que no correspondan a las necesidades del organismo.

Además, señaló que también se detectaron trabajadores con percepciones cercanas a los 30 mil pesos, por encima del tabulador para personal sindicalizado, que oscila entre los 15 y 16 mil pesos. Indicó que esos casos también serán revisados.

Finalmente, atribuyó estas situaciones a la falta de supervisión en administraciones anteriores. Añadió que se detectaron cuadrillas y unidades con un número de trabajadores superior al requerido para su operación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Gobierno
Auditorías

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reclutamiento en Morena

Reclutamiento en Morena
true

POLITICÓN: Rocky deja lección en Coahuila: cuando la sociedad exige, la autoridad responde
true

‘El Mayo’ Zambada: justicia en EU; impunidad en México
El Parque Mirador será sede de la verbena popular y de las tradicionales Mañanitas por el 449 aniversario de Saltillo.

¡Todo listo para el cumpleaños de Saltillo! Así serán los festejos por sus 449 años
Alejandro Gutiérrez, integrante de la asociación Dignidad Animal, confirmó el fallecimiento de Rocky, cuyo caso provocó indignación nacional y derivó en un proceso penal contra la presunta responsable.

Confirman muerte de Rocky, perro arrastrado por una camioneta en Saltillo
Con cinco etapas por disputarse, Del Toro continúa en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro mantiene el podio del Tour de Francia 2026 tras una sólida contrarreloj
Durante una prueba de ciberseguridad, uno de sus modelos logró escapar parcialmente de un entorno controlado, explotar una vulnerabilidad y comprometer sistemas de Hugging Face.

¿La rebelión de las máquinas?... OpenAI reconoce que su IA se rebeló y lanzó ciberataque ‘sin precedentes’
Expertos en no proliferación nuclear advierten que cualquier centrifugadora en funcionamiento dentro de Arabia Saudita podría abrir la puerta a un posible programa de armas para esta monarquía absoluta.

Se prevé que Estados Unidos firme un acuerdo nuclear con Arabia Saudita