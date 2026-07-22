Detecta Simas Torreón 50 mdp en horas extra y pone bajo revisión plazas sindicales

El funcionario señaló que el rubro más preocupante corresponde al pago de horas extraordinarias, que acumula alrededor de 50 millones de pesos en lo que va del año. Explicó que el promedio semanal ronda los tres millones de pesos.

TORREÓN, COAH.- Xavier Herrera Arroyo, gerente general de Simas Torreón , alertó que el organismo enfrenta diversas anomalías administrativas que actualmente se encuentran bajo auditoría. Entre ellas destacó el gasto en horas extra y la creación de entre 40 y 50 bases sindicales cuya necesidad operativa aún se analiza.

Detalló que esos recursos se destinan al pago de tiempo y turnos extra, esquemas que representan un importante egreso para el sistema. Por ello, dijo, se realizará una revisión detallada para verificar su correcta aplicación.

Herrera Arroyo consideró que el presupuesto destinado a ese concepto permitiría fortalecer las cuadrillas operativas. Como ejemplo, indicó que contratar personal con un sueldo mensual de 20 mil pesos representaría una alternativa más eficiente frente al costo acumulado por las horas extra.

REVISAN PLAZAS SINDICALES

Asimismo, informó que se revisa la autorización de entre 40 y 50 plazas sindicales creadas mediante un convenio entre el sindicato y la pasada administración. Aclaró que estas no pueden eliminarse de inmediato, pero sí se evaluará si responden a una necesidad real de operación.

”Si tenemos cinco personas en un archivo donde solamente cabe uno, obviamente no se requiere; más bien se requiere ampliar el espacio”, declaró al cuestionar la distribución del personal.

El gerente afirmó que la reorganización abarcará áreas administrativas y operativas. Para ello, se instalarán mesas de diálogo con la representación sindical, con el propósito de llegar a acuerdos sobre aquellas plazas que no correspondan a las necesidades del organismo.

Además, señaló que también se detectaron trabajadores con percepciones cercanas a los 30 mil pesos, por encima del tabulador para personal sindicalizado, que oscila entre los 15 y 16 mil pesos. Indicó que esos casos también serán revisados.

Finalmente, atribuyó estas situaciones a la falta de supervisión en administraciones anteriores. Añadió que se detectaron cuadrillas y unidades con un número de trabajadores superior al requerido para su operación.