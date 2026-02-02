Román Cepeda condiciona alza al transporte público en Torreón a mejoras reales en el servicio

TORREÓN, COAH.- Evidentemente, el aumento a la tarifa del transporte público es procedente, pero tiene que ir acompañado del compromiso de mejorar la calidad del servicio, sin caer en el juego de quienes exigen un incremento a cambio de nada, manifestó el alcalde Román Alberto Cepeda.

Recalcó que cualquier ajuste en la tarifa debe traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía, como unidades más modernas, mayor puntualidad y condiciones dignas para los usuarios.

El alcalde subrayó que la confianza de la población en el sistema de transporte depende directamente de la capacidad de los concesionarios para cumplir con estos compromisos.

Las declaraciones del presidente municipal se producen luego de que los concesionarios del transporte solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para mediar en las mesas técnicas de negociación respecto a la tarifa que debe regir.

“Soy profundamente respetuoso de los órdenes de gobierno; lo que tenga que ver con el Estado, que lo vean con el Estado, o si quieren ir a México, que lo hagan, pero lo que sea facultad del Municipio, la respuesta está aquí”, enfatizó.

Cepeda remarcó que la administración municipal está lista para asumir su responsabilidad y tomar decisiones en favor del bienestar colectivo, siempre dentro del marco legal y administrativo que le corresponde.

El edil pidió a los transportistas apertura y congruencia, porque a quienes se tiene que proteger es a los 160 mil usuarios diarios con calidad en el servicio. Insistió en que los intereses de los ciudadanos deben estar por encima de cualquier negociación y que la mejora continua debe ser una prioridad para todos los involucrados en el sector.

Comentó que la administración municipal está llevando a cabo pláticas con los transportistas; sin embargo, existe un grupo que no desea la modernización ni quiere adquirir unidades nuevas, y es gente que le ha hecho mucho daño a Torreón. Esta resistencia al cambio, según el alcalde, ha frenado importantes avances para la ciudad y ha afectado negativamente la experiencia de los usuarios.

“Mi administración no es presa de esa gente; que saquen la cabeza, que den la cara con civilidad, como debe de ser, y no vayan a otros órdenes de gobierno a esconderse para seguir medrando con un mal servicio”, apuntó.

También exhortó a quienes se oponen a la renovación a que participen con honestidad y responsabilidad en el diálogo, en lugar de obstaculizar el progreso que requiere Torreón.

Comentó que el grupo de concesionarios transportistas que no quiere el desarrollo de Torreón está dañando a los transportistas dispuestos a modernizar el servicio y reiteró el respaldo de su administración a quienes buscan mejorar el transporte, asegurando que solo a través de la cooperación y el compromiso será posible alcanzar un sistema eficiente y digno para todos los habitantes.