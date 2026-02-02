Román Cepeda condiciona alza al transporte público en Torreón a mejoras reales en el servicio

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 2 febrero 2026
    Román Cepeda condiciona alza al transporte público en Torreón a mejoras reales en el servicio
    El alcalde de Torreón afirmó que cualquier incremento en la tarifa del transporte público debe traducirse en unidades modernas, puntualidad y mejores condiciones para los más de 160 mil usuarios diarios. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El alcalde Román Cepeda aseguró que un ajuste a la tarifa del transporte público solo es viable si se refleja en mejoras reales para los usuarios

TORREÓN, COAH.- Evidentemente, el aumento a la tarifa del transporte público es procedente, pero tiene que ir acompañado del compromiso de mejorar la calidad del servicio, sin caer en el juego de quienes exigen un incremento a cambio de nada, manifestó el alcalde Román Alberto Cepeda.

Recalcó que cualquier ajuste en la tarifa debe traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía, como unidades más modernas, mayor puntualidad y condiciones dignas para los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Arqui Juve es reconocido por Forbes entre los 12 líderes en innovación

El alcalde subrayó que la confianza de la población en el sistema de transporte depende directamente de la capacidad de los concesionarios para cumplir con estos compromisos.

Las declaraciones del presidente municipal se producen luego de que los concesionarios del transporte solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para mediar en las mesas técnicas de negociación respecto a la tarifa que debe regir.

“Soy profundamente respetuoso de los órdenes de gobierno; lo que tenga que ver con el Estado, que lo vean con el Estado, o si quieren ir a México, que lo hagan, pero lo que sea facultad del Municipio, la respuesta está aquí”, enfatizó.

Cepeda remarcó que la administración municipal está lista para asumir su responsabilidad y tomar decisiones en favor del bienestar colectivo, siempre dentro del marco legal y administrativo que le corresponde.

El edil pidió a los transportistas apertura y congruencia, porque a quienes se tiene que proteger es a los 160 mil usuarios diarios con calidad en el servicio. Insistió en que los intereses de los ciudadanos deben estar por encima de cualquier negociación y que la mejora continua debe ser una prioridad para todos los involucrados en el sector.

Comentó que la administración municipal está llevando a cabo pláticas con los transportistas; sin embargo, existe un grupo que no desea la modernización ni quiere adquirir unidades nuevas, y es gente que le ha hecho mucho daño a Torreón. Esta resistencia al cambio, según el alcalde, ha frenado importantes avances para la ciudad y ha afectado negativamente la experiencia de los usuarios.

“Mi administración no es presa de esa gente; que saquen la cabeza, que den la cara con civilidad, como debe de ser, y no vayan a otros órdenes de gobierno a esconderse para seguir medrando con un mal servicio”, apuntó.

También exhortó a quienes se oponen a la renovación a que participen con honestidad y responsabilidad en el diálogo, en lugar de obstaculizar el progreso que requiere Torreón.

Comentó que el grupo de concesionarios transportistas que no quiere el desarrollo de Torreón está dañando a los transportistas dispuestos a modernizar el servicio y reiteró el respaldo de su administración a quienes buscan mejorar el transporte, asegurando que solo a través de la cooperación y el compromiso será posible alcanzar un sistema eficiente y digno para todos los habitantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores