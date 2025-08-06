Román Cepeda presenta a integrantes de CALEA modelo de seguridad en Torreón

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: diputado local menciona que nuevos jueces y magistrados en Coahuila son de limpia trayectoria

Durante la vigésima novena reunión semanal de seguridad , el edil señaló que cada municipio del Estado presenta dinámicas distintas que requieren estrategias puntuales , y destacó que Torreón se coloca entre las ciudades más seguras del país.

TORREÓN, COAH.– El alcalde Román Alberto Cepeda González recibió a representantes de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) , quienes esta semana han podido conocer el modelo de seguridad aplicado en Torreón , en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

También en la reunión, el edil reafirmó el compromiso de la mano del Gobernador, de que la Policía de Torreón cuente con los más altos estándares de calidad, trabajando siempre de forma cercana, profesional y confiable con la ciudadanía.

Por otro lado, Cepeda González pidió a las corporaciones estar atentas y redoblar esfuerzos durante los próximos eventos que habrá en Torreón como es el Coahuila 1000, el próximo viernes, para el cual se han tenido diversas reuniones previas en conjunto con todos los órdenes de Gobierno en materia de seguridad, y los municipios involucrados.

Referente al índice semanal de incidencia delictiva, el comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, informó que del 28 de julio al 03 de agosto, disminuyó el índice delictivo en el rubro de robo a casa habitación, con cuatro eventos; robo a local comercial con violencia, con dos eventos; y el de robo de accesorios de vehículo, con cero eventos; así como el de robo a persona con violencia, con cero eventos.

La Policía Municipal efectuó 175 detenciones que fueron remitidas al Ministerio Público y 158 al Juez Calificador.

El comisario destacó también los resultados positivos derivados de operativos por el grupo K9 para la detección de narcóticos en la revisión de empresas de paquetería. Además de las diversas acciones de proximidad social.

El Grupo de Reacción Torreón realizó 33 detenciones relacionadas con la posesión de narcóticos.

Martha Esther Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal (CJM), informó que durante la semana se registraron un total de 69 accidentes viales, entre ellos 67 choques, siendo la falta de precaución la principal causa.

En cuanto al área de Defensoría de Oficio, dio a conocer que se registraron 150 audiencias con detenidos, de los cuales 43 de estas lograron la reducción de horas de detección: cinco resultaron en conmutación por trabajo en favor de la comunidad; y una reclasificación de falta.

Asimismo, informó sobre la visita a la quinta generación de estudiantes del CJM, donde reconoció su compromiso por seguir preparándose y transformar su vida a través del conocimiento y la superación personal.

Luis Alberto Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana, destacó la participación de los agentes en los cursos de verano del Multideportivo Oriente, y el Centro Cultural y Deportivo La Jabonera para enseñar las reglas básicas de movilidad y seguridad vial.

Mencionó que los agentes viales recibieron una capacitación en técnica urbana, por parte de Confederados sub Delegación Monclova, acompañados por la Delegación Torreón.

Además de las diferentes acciones de señalización, coordinación en vialidades de mayor afluencia, y la entrega de cascos certificados a cambio de cascos que no cuentan con los estándares de calidad para la seguridad, dentro del operativo Conduce Seguro.

Por su parte, Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que esta semana se atendieron 148 servicios de emergencia por parte de las diferentes estaciones de la corporación.

Igualmente, destacó las acciones previas para la preparación del Bombero Challenge 2025, el cual se llevará a cabo el 16 de agosto en la explanada de la Plaza Mayor, como parte de la conmemoración del Día del Bombero.

Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación, informó que los principales reportes que recibió la dependencia mediante el sistema 073, fueron por obstrucción en la vía pública, con 18; y vehículos chatarra, con 11.

También destacó la participación en operativos como “Mi banqueta limpia”, retiro de vehículos en estado de abandono, y la vigilancia de la zona de bares en el sector centro.