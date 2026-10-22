Sale a trabajar en su negocio de gorditas y fallece, en Torreón

Christian era trasladada en una camioneta particular después de sentirse mal cuando se disponía a iniciar su jornada en su negocio de gorditas, ubicado en la colonia Zaragoza Sur.

TORREÓN, COAH.- En Torreón , el intento de una familia por llevar a Christian Ortega Reyes a recibir atención médica terminó en la colonia Villas La Merced, donde paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la mujer, de 40 años, ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer pidió ayuda a sus familiares al presentar el malestar. Sus seres queridos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911 y, ante la urgencia, decidieron llevarla por sus propios medios a un hospital.

Durante el recorrido, la camioneta coincidió con una ambulancia de la Cruz Roja en el cruce de la Diagonal de las Fuentes y la calle De los Vagones, en Villas La Merced. En ese punto, los paramédicos realizaron la valoración y corroboraron el fallecimiento.

El traslado hacia una unidad médica se interrumpió tras la revisión de los socorristas. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado para efectuar las diligencias correspondientes.

El informe preliminar indicó que no se observaron huellas visibles de violencia en el cuerpo. La determinación de la causa del fallecimiento quedó a cargo de los estudios correspondientes.