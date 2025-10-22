San Pedro: Da la Sedu apoyo a familia de menor que murió por desplome de techumbre en escuela

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado realiza todas las investigaciones para determinar responsabilidades en torno a los hechos ocurridos esta mañana en una escuela del ejido San Miguel, municipio de San Pedro de las Colonias en donde un niño murió al caerle un pilar metálico que formaría parte de una techumbre, informó el secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza.

Por parte de la Secretaría de Educación dijo que se están dando todas las facilidades para que las indagatorias se lleven a cabo de la mejor manera.

La instalación del pilar metálico que formaría parte de la techumbre en la escuela primaria Cuauhtémoc, dijo es una obra que los padres de familia iniciaron utilizando recursos federales del programa “La Escuela es Nuestra”.