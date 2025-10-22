San Pedro: Da la Sedu apoyo a familia de menor que murió por desplome de techumbre en escuela

Torreón
/ 22 octubre 2025
    San Pedro: Da la Sedu apoyo a familia de menor que murió por desplome de techumbre en escuela
    Por parte de la Secretaría de Educación se están dando todas las facilidades para que las indagatorias se lleven a cabo de la mejor manera. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Emmanuel Garza aclara que la obra en proceso no fue avalada por Protección Civil y reitera que se le brida ayuda a los padres del alumno fallecido

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado realiza todas las investigaciones para determinar responsabilidades en torno a los hechos ocurridos esta mañana en una escuela del ejido San Miguel, municipio de San Pedro de las Colonias en donde un niño murió al caerle un pilar metálico que formaría parte de una techumbre, informó el secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza.

Por parte de la Secretaría de Educación dijo que se están dando todas las facilidades para que las indagatorias se lleven a cabo de la mejor manera.

La instalación del pilar metálico que formaría parte de la techumbre en la escuela primaria Cuauhtémoc, dijo es una obra que los padres de familia iniciaron utilizando recursos federales del programa “La Escuela es Nuestra”.

$!El secretario de Educación, Emmanuel Garza, dio su apoyo a los deudos del niño.
El secretario de Educación, Emmanuel Garza, dio su apoyo a los deudos del niño. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Una de las piezas que eran parte de la estructura se movió cuando el alumno realizaba actividades al aire libre en la clase de educación física y lamentablemente se vino abajo sobre el niño.

El funcionario compartió que esta obra no contaba con la validación ni supervisión de la Secretaría de Educación ni de las autoridades de Protección Civil, por lo que no existía ninguna autorización para su realización.

Dijo que la familia del menor fallecido cuenta con el apoyo de las autoridades estatales para que todo vuelva a la normalidad, dando todo el apoyo de contención emocional, con el acompañamiento en esta situación de crisis.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, continúa las investigaciones del caso para deslindar responsabilidades, a lo cual la secretaría de Educación estará atenta, según dijo.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

