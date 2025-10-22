PRI y PAN en Coahuila no cierran la puerta a una alianza

Tras el anuncio del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el relanzamiento del partido y su intención de romper alianzas con otras fuerzas, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), las dirigencias de ambos partidos en Coahuila señalaron que no cierran la puerta a una coalición, pero dejando claro que cada uno tiene estructura y fuerza propia.

Carlos Robles Loustaunau, dirigente estatal del PRI, señaló que la alianza con el PAN y el PRD ha sido positiva, pero que eso no significa que exista una relación permanente; sin embargo, mencionó que si en algún momento conviene una alianza, estarán abiertos a evaluarla. El líder del tricolor en Coahuila insistió en que si no hay coalición, el PRI puede caminar solo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Nuevo PAN?

“Nosotros tenemos nuestro propio rumbo, nuestra estructura, nuestras fuerzas internas en el partido, nuestra propia vida”, dijo.

“Ganamos 30 municipios sin alianza. El PRI solamente necesita de su estructura, de su gente y de sus simpatizantes”, sostuvo Robles.

Añadió que actualmente están concentrados en la renovación de consejos municipales y que no están “volteando para los lados”. Aseguró que están dispuestos a dialogar si hay acercamientos de otras fuerzas políticas, pero que también están listos para competir sin coaliciones.

Por su parte, el diputado panista Gerardo Aguado recordó que cualquier decisión sobre alianzas la tomarán los órganos internos del partido, tanto a nivel nacional como estatal, y que la fecha límite para registrar coaliciones es el 15 de diciembre.