PRI y PAN en Coahuila no cierran la puerta a una alianza

Coahuila
/ 22 octubre 2025
    PRI y PAN en Coahuila no cierran la puerta a una alianza
    Carlos Robles, dirigente estatal del PRI, destacó que la alianza con PAN y PRD ha sido positiva, pero no es permanente y se evaluará si conviene una nueva coalición. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Tras el anuncio del PAN nacional de replantear su rumbo sin alianzas, militantes en Coahuila aseguran que aún no hay definiciones; el PRI afirma que puede ir solo y el PAN insiste en esperar los tiempos.

Tras el anuncio del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el relanzamiento del partido y su intención de romper alianzas con otras fuerzas, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), las dirigencias de ambos partidos en Coahuila señalaron que no cierran la puerta a una coalición, pero dejando claro que cada uno tiene estructura y fuerza propia.

Carlos Robles Loustaunau, dirigente estatal del PRI, señaló que la alianza con el PAN y el PRD ha sido positiva, pero que eso no significa que exista una relación permanente; sin embargo, mencionó que si en algún momento conviene una alianza, estarán abiertos a evaluarla. El líder del tricolor en Coahuila insistió en que si no hay coalición, el PRI puede caminar solo.

“Nosotros tenemos nuestro propio rumbo, nuestra estructura, nuestras fuerzas internas en el partido, nuestra propia vida”, dijo.

“Ganamos 30 municipios sin alianza. El PRI solamente necesita de su estructura, de su gente y de sus simpatizantes”, sostuvo Robles.

Añadió que actualmente están concentrados en la renovación de consejos municipales y que no están “volteando para los lados”. Aseguró que están dispuestos a dialogar si hay acercamientos de otras fuerzas políticas, pero que también están listos para competir sin coaliciones.

Por su parte, el diputado panista Gerardo Aguado recordó que cualquier decisión sobre alianzas la tomarán los órganos internos del partido, tanto a nivel nacional como estatal, y que la fecha límite para registrar coaliciones es el 15 de diciembre.

$!Gerardo Aguado, diputado panista, recordó que cualquier decisión sobre alianzas será tomada por los órganos internos del partido y que el plazo para registrarlas vence el 15 de diciembre.
Gerardo Aguado, diputado panista, recordó que cualquier decisión sobre alianzas será tomada por los órganos internos del partido y que el plazo para registrarlas vence el 15 de diciembre. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El legislador recalcó que no hay una postura definida y que actualmente el partido está enfocado en su relanzamiento con un enfoque en los valores de “patria, familia y libertad”.

Aguado puntualizó que se trabaja en abrir el partido a la ciudadanía, en incluir a nuevos sectores y en construir desde lo local un modelo que garantice calidad de vida y seguridad.

Sobre los dichos de Robles respecto a la buena experiencia de la alianza, coincidió en que fue un ejercicio que dio resultados.

“Una cosa es lo que está a la luz de todos. Me parece que hay algo inquebrantable, que es la confianza que nos dio la ciudadanía en la elección de 2023 y que hemos llevado a cabalidad desde el legislativo y el ejecutivo para construir el Coahuila seguro que queremos”, dijo.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

