Santuario del Cerro de las Noas invita a los corredores del Maratón Lala a disfrutar de este emblemático lugar de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 26 febrero 2026
    Santuario del Cerro de las Noas invita a los corredores del Maratón Lala a disfrutar de este emblemático lugar de Torreón
    El Santuario Cristo de Rey, en el Cerro de las Noas, se prepara para recibir a los corredores del Maratón Lala 2026, ofreciendo recorridos guiados y experiencias culturales únicas. SANDRA GÓMEZ

El Santuario Cristo de Rey en el Cerro de las Noas invita a los corredores del Maratón Lala 2026 a disfrutar de recorridos guiados y panorámicas únicas

TORREÓN, COAH.- El Santuario Cristo de Rey, ubicado en el Cerro de las Noas, invita a los corredores del Maratón Lala a subir y disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos de la región lagunera.

Este sitio, que se alza majestuoso sobre la ciudad, es conocido no solo por su impresionante escultura y vistas panorámicas, sino también por ser un símbolo de unidad y esperanza para todos los laguneros.

TE PUEDE INTERESAR: Declaran desierta subasta de bienes de AHMSA; jueza ordena suspensión del proceso

El Santuario de Cristo Rey abre sus puertas para recibir a los participantes de esta fiesta atlética, tanto nacionales como internacionales, así como a la comunidad de la Comarca Lagunera.

Durante estos días, el ambiente en el Santuario se llena de alegría y fraternidad, convirtiéndose en un punto de encuentro donde la fe y el deporte se fusionan en una experiencia inolvidable.

La edición 37 del Maratón Lala 2026 se llevará a cabo este domingo 1 de marzo, en un recorrido que atraviesa Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, con la participación de 4 mil 500 corredores locales, nacionales e internacionales; es considerada la carrera más rápida de México.

Este maratón destaca no solo por la rapidez de su ruta, sino también por el entusiasmo de los espectadores y el caluroso apoyo de la comunidad, que año con año recibe a los atletas con los brazos abiertos.

Padre Víctor Manuel Gómez Hernández, rector del Santuario, manifestó que cada kilómetro recorrido por los atletas representa disciplina, entrega y pasión; por ello, invita a subir al Cristo y disfrutar de uno de los lugares más representativos de la región.

Señaló que la visita al Santuario también puede ser una oportunidad para reflexionar, agradecer y renovar energías, rodeados de un entorno natural y espiritual incomparable.

Presentando su registro oficial del maratón, los corredores podrán acceder a un recorrido guiado por las réplicas de Tierra Santa y todo el recinto del Santuario, junto con un acompañante, para conocer la historia, el significado y la belleza de este espacio lleno de fe, cultura y tradición.

Este recorrido especial permitirá a los visitantes adentrarse en los rincones más emblemáticos del lugar, aprendiendo sobre la importancia religiosa y cultural que tiene para la región y para quienes la visitan.

El Santuario espera que estas visitas sean un momento de paz antes o después de la meta, un respiro para el alma y una experiencia que los corredores atesoren en su paso por La Laguna. Sin duda, quienes suban al Santuario se llevarán un recuerdo imborrable y una conexión más profunda con la tierra que acoge este gran maratón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Román Cepeda

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
Operativos conjuntos forman parte del blindaje de seguridad implementado en la entidad.

Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales
Los resultados se producen en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan dar marcha atrás en sus planes de vehículos eléctricos.

Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia
Respuesta. Desde que el evento fue anunciado a finales del 2025 los fans del cantante aseguraron su boleto para el espectáculo.

¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
El pueblo de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, es un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así es Tapalpa, el pueblito donde el Mencho se refugió por última vez
Un abogado de Nicolás Maduro, el líder venezolano que fue secuestrado de su país por las fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que la administración Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.

EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado