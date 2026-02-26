Santuario del Cerro de las Noas invita a los corredores del Maratón Lala a disfrutar de este emblemático lugar de Torreón

TORREÓN, COAH.- El Santuario Cristo de Rey, ubicado en el Cerro de las Noas, invita a los corredores del Maratón Lala a subir y disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos de la región lagunera.

Este sitio, que se alza majestuoso sobre la ciudad, es conocido no solo por su impresionante escultura y vistas panorámicas, sino también por ser un símbolo de unidad y esperanza para todos los laguneros.

El Santuario de Cristo Rey abre sus puertas para recibir a los participantes de esta fiesta atlética, tanto nacionales como internacionales, así como a la comunidad de la Comarca Lagunera.

Durante estos días, el ambiente en el Santuario se llena de alegría y fraternidad, convirtiéndose en un punto de encuentro donde la fe y el deporte se fusionan en una experiencia inolvidable.

La edición 37 del Maratón Lala 2026 se llevará a cabo este domingo 1 de marzo, en un recorrido que atraviesa Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, con la participación de 4 mil 500 corredores locales, nacionales e internacionales; es considerada la carrera más rápida de México.

Este maratón destaca no solo por la rapidez de su ruta, sino también por el entusiasmo de los espectadores y el caluroso apoyo de la comunidad, que año con año recibe a los atletas con los brazos abiertos.

Padre Víctor Manuel Gómez Hernández, rector del Santuario, manifestó que cada kilómetro recorrido por los atletas representa disciplina, entrega y pasión; por ello, invita a subir al Cristo y disfrutar de uno de los lugares más representativos de la región.

Señaló que la visita al Santuario también puede ser una oportunidad para reflexionar, agradecer y renovar energías, rodeados de un entorno natural y espiritual incomparable.

Presentando su registro oficial del maratón, los corredores podrán acceder a un recorrido guiado por las réplicas de Tierra Santa y todo el recinto del Santuario, junto con un acompañante, para conocer la historia, el significado y la belleza de este espacio lleno de fe, cultura y tradición.

Este recorrido especial permitirá a los visitantes adentrarse en los rincones más emblemáticos del lugar, aprendiendo sobre la importancia religiosa y cultural que tiene para la región y para quienes la visitan.

El Santuario espera que estas visitas sean un momento de paz antes o después de la meta, un respiro para el alma y una experiencia que los corredores atesoren en su paso por La Laguna. Sin duda, quienes suban al Santuario se llevarán un recuerdo imborrable y una conexión más profunda con la tierra que acoge este gran maratón.