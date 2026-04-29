Se consolida Torreón como referente de seguridad nacional: Román Cepeda

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Torreón
/ 29 abril 2026
    Se consolida Torreón como referente de seguridad nacional: Román Cepeda
    Torreón se posiciona como la segunda ciudad más segura entre municipios de más de 500 mil habitantes, destacaron en la reunión. SANDRA GÓMEZ

El alcalde encabezó la décima sexta reunión semanal de seguridad

TORREÓN, COAH.- En el marco de la décima sexta reunión semanal de seguridad, el alcalde Román Alberto Cepeda González reafirmó su compromiso de mantener la paz social en el municipio, al destacar que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad civil han sido fundamentales para fortalecer la tranquilidad en la región.

El edil subrayó los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), los cuales posicionan a Torreón como la segunda ciudad más segura de México entre los municipios con más de 500 mil habitantes. Señaló que este avance no solo refleja una disminución en los índices delictivos, sino también un incremento en la confianza ciudadana, al ubicarse la ciudad entre las de menor percepción de inseguridad.

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“El trabajo coordinado y la suma de voluntades convertidas en acciones nos permiten hoy obtener estos resultados”, afirmó el alcalde, quien aseguró que la estrategia, la coordinación y la inversión en seguridad se mantendrán de manera permanente.

Ante la realización de eventos masivos como conciertos, encuentros de béisbol y los festejos por el Día del Niño, el presidente municipal exhortó a las corporaciones a reforzar la vigilancia y mantener activos los operativos para garantizar el orden durante jornadas de alta concentración ciudadana.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que, del 20 al 26 de abril, se registraron descensos en diversos delitos en comparación con semanas previas. Entre los indicadores destacan: un caso de robo a vehículo, cuatro robos a local comercial, un robo a comercio con violencia y un robo a persona con violencia.

$!Resalta Alcalde la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.
Resalta Alcalde la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, se reportó un total de 148 detenciones remitidas al Ministerio Público, mientras que el Grupo de Reacción Torreón realizó ocho detenciones relacionadas con la posesión de narcóticos.

Por su parte, el Centro de Justicia Municipal y la Dirección de Tránsito y Vialidad informaron que mantienen vigilancia permanente en zonas de obra y puntos de alta afluencia para mejorar la movilidad. Entre las infracciones más recurrentes se encuentran el uso del teléfono celular al conducir, el cambio intempestivo de carril y el exceso de velocidad.

En materia de educación vial, la Dirección de Movilidad Urbana destacó la realización del taller en la Preparatoria Venustiano Carranza, donde 110 alumnos participaron en el programa “Mi primera licencia”, además de recibir capacitación en conducción preventiva, particularmente para motociclistas.

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Finalmente, Protección Civil y Bomberos reportaron la atención de 120 servicios durante la última semana, además de llevar a cabo acciones de capacitación en empresas, instituciones educativas y dependencias municipales. En tanto, la Dirección de Inspección y Verificación dio seguimiento a reportes ciudadanos recibidos a través del sistema 073, con énfasis en la atención a vehículos abandonados y obstrucciones en la vía pública.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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