Se declara PRI Torreón listo para la jornada electoral

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    Se declara PRI Torreón listo para la jornada electoral
    Fernando Villarreal Cuéllar afirmó que el PRI mantiene una intensa operación territorial en Torreón con recorridos, reuniones vecinales y visitas domiciliarias para fortalecer a sus candidatos en la recta final de las campañas. SANDRA GÓMEZ

La dirigencia municipal del PRI en Torreón aseguró que mantiene confianza en obtener las cuatro diputaciones locales en disputa, aunque continuará reforzando el trabajo territorial y la vigilancia electoral rumbo a la jornada de votación

TORREÓN, COAH.- Rumbo a la recta final del periodo de campañas, el priismo en Torreón se mostró optimista de cara a asegurar la victoria en las cuatro diputaciones locales en juego; no obstante, la dirigencia aclaró que no bajarán el ritmo en el despliegue de campo ni en la logística para blindar las urnas.

Fernando Villarreal Cuéllar, presidente del Comité Municipal del tricolor, detalló que los esfuerzos actuales del instituto político se concentran en respaldar las últimas caminatas de sus abanderados y en afinar la maquinaria partidista que operará la jornada de votación.

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“La confianza es alta, pero la guardia no se baja. Seguimos en las calles día con día”, enfatizó el líder local al describir la respuesta obtenida en los intensos recorridos por sectores habitacionales, cruces viales y asambleas vecinales.

De igual forma, apuntó que la percepción comunitaria juega a favor de su proyecto, impulsada en gran medida por la aprobación ciudadana hacia el panorama actual de paz pública y la calidad de la gestión gubernamental tanto en el municipio como en la entidad.

Villarreal Cuéllar subrayó que las cartas fuertes del partido combinan perfiles jóvenes con trayectoria probada y plataformas viables, factores que, a su juicio, han consolidado la preferencia de los votantes de cara a la cita con las urnas.

En cuanto a las demandas recolectadas en el terreno, expuso que las familias torreonenses priorizan la continuidad en el blindaje de seguridad, a la par de exigir soluciones definitivas al abasto de agua, la red hidráulica y las fallas en el suministro eléctrico.

Por otra parte, confirmó que la estructura técnica está cubierta en su totalidad, teniendo ya al 100 por ciento de los representantes de casilla asignados y bajo adiestramiento para supervisar la legalidad del sufragio durante toda la jornada electoral.

El dirigente adelantó que la agenda de cierre mantendrá una dinámica intensa, priorizando las visitas domiciliarias de último minuto, los eventos de clausura proselitista y los diálogos con cámaras empresariales y colectivos civiles de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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