Se declara PRI Torreón listo para la jornada electoral

Fernando Villarreal Cuéllar, presidente del Comité Municipal del tricolor, detalló que los esfuerzos actuales del instituto político se concentran en respaldar las últimas caminatas de sus abanderados y en afinar la maquinaria partidista que operará la jornada de votación.

TORREÓN, COAH.- Rumbo a la recta final del periodo de campañas, el priismo en Torreón se mostró optimista de cara a asegurar la victoria en las cuatro diputaciones locales en juego; no obstante, la dirigencia aclaró que no bajarán el ritmo en el despliegue de campo ni en la logística para blindar las urnas.

“La confianza es alta, pero la guardia no se baja. Seguimos en las calles día con día”, enfatizó el líder local al describir la respuesta obtenida en los intensos recorridos por sectores habitacionales, cruces viales y asambleas vecinales.

De igual forma, apuntó que la percepción comunitaria juega a favor de su proyecto, impulsada en gran medida por la aprobación ciudadana hacia el panorama actual de paz pública y la calidad de la gestión gubernamental tanto en el municipio como en la entidad.

Villarreal Cuéllar subrayó que las cartas fuertes del partido combinan perfiles jóvenes con trayectoria probada y plataformas viables, factores que, a su juicio, han consolidado la preferencia de los votantes de cara a la cita con las urnas.

En cuanto a las demandas recolectadas en el terreno, expuso que las familias torreonenses priorizan la continuidad en el blindaje de seguridad, a la par de exigir soluciones definitivas al abasto de agua, la red hidráulica y las fallas en el suministro eléctrico.

Por otra parte, confirmó que la estructura técnica está cubierta en su totalidad, teniendo ya al 100 por ciento de los representantes de casilla asignados y bajo adiestramiento para supervisar la legalidad del sufragio durante toda la jornada electoral.

El dirigente adelantó que la agenda de cierre mantendrá una dinámica intensa, priorizando las visitas domiciliarias de último minuto, los eventos de clausura proselitista y los diálogos con cámaras empresariales y colectivos civiles de la región.