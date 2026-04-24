Se mantiene precio de la tortilla en La Laguna pese a alza de insumos

Explicó que el precio fluctúa entre los 25 y 32 pesos por kilo. En algunos sectores del poniente puede encontrarse más barata, aunque la calidad no siempre es la mejor.

TORREÓN, COAH.— El precio de la tortilla en la Comarca Laguner a se mantiene, pese al reciente aumento en los insumos. Esto se debe a que en la región se elabora principalmente con maíz nixtamalizado y no con harina, señaló el presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, José Guadalupe de la Torre.

Detalló que, a nivel nacional, la producción de maíz es amplia. En estados como Guanajuato, la tonelada se vende en alrededor de cinco mil pesos. En contraste, en La Laguna, donde no se produce, el costo va de siete mil 600 a siete mil 800 pesos por tonelada.

El dirigente señaló que, aunque hay disponibilidad de maíz, factores como el agua, la energía eléctrica y el gas siguen presionando los costos de producción. A esto se suman impuestos y aumentos salariales. Sin embargo, consideró que no es momento de trasladar esos incrementos al precio final.

“El kilo de tortilla ha estado relacionado con el precio del litro de leche. Actualmente esa tendencia se mantiene: la leche cuesta entre 27 y 34 pesos, y la tortilla entre 25 y 32”, explicó.

Indicó que, pese al alza en los insumos, el precio del maíz ha permitido mantener cierta estabilidad en el mercado.

En cuanto al consumo, estimó que en La Laguna una persona puede llegar a consumir hasta cinco tortillas al día, aunque también hay quienes no las incluyen en su dieta.