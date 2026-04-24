Se mantiene precio de la tortilla en La Laguna pese a alza de insumos

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Torreón
/ 24 abril 2026
    Se mantiene precio de la tortilla en La Laguna pese a alza de insumos
    El kilo de tortilla se mantiene entre 25 y 32 pesos en la Comarca Lagunera. ARCHIVO

El kilo oscila entre 25 y 32 pesos; industriales atribuyen estabilidad al uso de maíz nixtamalizado

TORREÓN, COAH.— El precio de la tortilla en la Comarca Lagunera se mantiene, pese al reciente aumento en los insumos. Esto se debe a que en la región se elabora principalmente con maíz nixtamalizado y no con harina, señaló el presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, José Guadalupe de la Torre.

Explicó que el precio fluctúa entre los 25 y 32 pesos por kilo. En algunos sectores del poniente puede encontrarse más barata, aunque la calidad no siempre es la mejor.

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Detalló que, a nivel nacional, la producción de maíz es amplia. En estados como Guanajuato, la tonelada se vende en alrededor de cinco mil pesos. En contraste, en La Laguna, donde no se produce, el costo va de siete mil 600 a siete mil 800 pesos por tonelada.

El dirigente señaló que, aunque hay disponibilidad de maíz, factores como el agua, la energía eléctrica y el gas siguen presionando los costos de producción. A esto se suman impuestos y aumentos salariales. Sin embargo, consideró que no es momento de trasladar esos incrementos al precio final.

“El kilo de tortilla ha estado relacionado con el precio del litro de leche. Actualmente esa tendencia se mantiene: la leche cuesta entre 27 y 34 pesos, y la tortilla entre 25 y 32”, explicó.

Indicó que, pese al alza en los insumos, el precio del maíz ha permitido mantener cierta estabilidad en el mercado.

En cuanto al consumo, estimó que en La Laguna una persona puede llegar a consumir hasta cinco tortillas al día, aunque también hay quienes no las incluyen en su dieta.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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