Torreón se consolida en el top 6 de las ciudades más seguras de México

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 24 abril 2026
    Torreón se consolida en el top 6 de las ciudades más seguras de México
    El ascenso de Torreón en el ranking nacional refleja un incremento en la confianza ciudadana y en la evaluación positiva de la seguridad urbana. SANDRA GÓMEZ

Coahuila destacó a nivel nacional al posicionar a tres de sus municipios entre los seis con mejor percepción de seguridad

TORREÓN, COAH.- La ciudad de Torreón alcanzó la sexta posición en el ranking nacional de percepción de seguridad, según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI. Con este resultado, el municipio refuerza su estatus como un referente de tranquilidad y contribuye a que Coahuila se ratifique como el estado con mejores índices de seguridad en todo el territorio mexicano.

El informe destaca el liderazgo de Coahuila al colocar a tres de sus municipios entre los seis primeros lugares del país. En dicho ranking, Piedras Negras obtuvo el segundo puesto nacional, reafirmando su condición como el cruce fronterizo con mayor certidumbre y protección para sus habitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/inauguran-el-fablab-carolina-un-gran-salto-a-la-innovacion-global-BC20228988

Por su parte, Saltillo revalidó su título como la capital estatal más segura de la República Mexicana, situándose en el cuarto peldaño de la medición general.

El ascenso de Torreón, que escaló de la séptima a la sexta posición, evidencia un fortalecimiento en la confianza de la población. Este logro adquiere relevancia al comparar a Coahuila con estados como Yucatán o Baja California Sur, cuyas ciudades principales quedaron por debajo de los estándares registrados en las localidades coahuilenses evaluadas.

Al respecto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas enfatizó que estos indicadores son fruto de la estrecha colaboración entre los tres niveles de gobierno, sumado a una inversión constante en infraestructura táctica, equipamiento técnico y la dignificación del trabajo policial mediante mejores salarios.

Finalmente, el mandatario subrayó que la estrategia de la entidad se sustenta en los pilares de prevención, proximidad social, inteligencia y capacidad de respuesta, factores que han convertido a Coahuila en un modelo a seguir en la agenda de seguridad nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Encuestas
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las clases de Ricky Riquín

Las clases de Ricky Riquín
true

Los 3 estados que se entienden directamente con Estados Unidos
true

POLITICÓN: Viene Luisa María Alcalde a Saltillo; morenistas exigen apoyos reales, no visitas de paso
De acuerdo con la medición del INEGI, la capital de Coahuila también se ubicó en el cuarto lugar nacional en percepción de seguridad, avanzando dos posiciones en comparación con el periodo anterior evaluado.

Saltillo se mantiene como la capital más segura del país en ENSU
Fiesta. El intérprete español llegará por primera vez a la ciudad con un espectáculo lleno de éxitos.

¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles
Las empresas que prestan el servicio del transporte público se han visto presionadas por los precios del diésel.

Saltillo: Precio del diésel aprieta al transporte público, pero descartan aumento a la tarifa
Saraperos tomó ventaja temprana pero no logró sostenerla en Aguascalientes.

LMB 2026: Saraperos cae ante Rieleros 9-7 y pierde la serie en Aguascalientes
Trump agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas, anuncia Trump