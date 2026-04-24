Torreón se consolida en el top 6 de las ciudades más seguras de México

El informe destaca el liderazgo de Coahuila al colocar a tres de sus municipios entre los seis primeros lugares del país. En dicho ranking, Piedras Negras obtuvo el segundo puesto nacional, reafirmando su condición como el cruce fronterizo con mayor certidumbre y protección para sus habitantes.

TORREÓN, COAH.- La ciudad de Torreón alcanzó la sexta posición en el ranking nacional de percepción de seguridad, según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI. Con este resultado, el municipio refuerza su estatus como un referente de tranquilidad y contribuye a que Coahuila se ratifique como el estado con mejores índices de seguridad en todo el territorio mexicano.

Por su parte, Saltillo revalidó su título como la capital estatal más segura de la República Mexicana, situándose en el cuarto peldaño de la medición general.

El ascenso de Torreón, que escaló de la séptima a la sexta posición, evidencia un fortalecimiento en la confianza de la población. Este logro adquiere relevancia al comparar a Coahuila con estados como Yucatán o Baja California Sur, cuyas ciudades principales quedaron por debajo de los estándares registrados en las localidades coahuilenses evaluadas.

Al respecto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas enfatizó que estos indicadores son fruto de la estrecha colaboración entre los tres niveles de gobierno, sumado a una inversión constante en infraestructura táctica, equipamiento técnico y la dignificación del trabajo policial mediante mejores salarios.

Finalmente, el mandatario subrayó que la estrategia de la entidad se sustenta en los pilares de prevención, proximidad social, inteligencia y capacidad de respuesta, factores que han convertido a Coahuila en un modelo a seguir en la agenda de seguridad nacional.