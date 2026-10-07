Se quita la vida tras presuntamente asesinar a su esposa en San Pedro, Coahuila

El caso comenzó alrededor de las 9:00 horas en la colonia Francisco Villa, donde un menor salió de su domicilio para pedir ayuda a los vecinos, luego de que presuntamente su padre atacara a su madre, quien permanecía inconsciente dentro de la vivienda.

SAN PEDRO, COAH.- Luego de presuntamente agredir y privar de la vida a su esposa, un hombre fue localizado muerto dentro de un vehículo tras dispararse con un arma de fuego, en un hecho ocurrido este martes en el municipio de San Pedro, Coahuila.

El aviso del niño provocó la movilización de policías municipales, paramédicos de Cruz Roja y elementos de la Unidad Violeta hasta la calle Leandro Valle. Al ingresar al lugar, encontraron a Guadalupe García de Luna, de 35 años, sin signos vitales.

Mientras las autoridades resguardaban la vivienda y realizaban las primeras diligencias, se desplegó un operativo para localizar al presunto responsable, quien había abandonado el sitio a bordo de un automóvil Ford Fusion.

Minutos más tarde, el vehículo fue ubicado en una zanja del poblado Carolina, también perteneciente al municipio de San Pedro. En el interior fue encontrado el hombre sin vida, luego de que presuntamente utilizara un arma de fuego para quitarse la vida.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudió a ambos puntos para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer la agresión contra la mujer y el posterior fallecimiento del señalado. Por su parte, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia activó los protocolos correspondientes para brindar protección y atención al menor involucrado.

(Con información de medios locales)