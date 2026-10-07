Se quita la vida tras presuntamente asesinar a su esposa en San Pedro, Coahuila

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Torreón
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    Se quita la vida tras presuntamente asesinar a su esposa en San Pedro, Coahuila
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para realizar las diligencias correspondientes. ARCHIVO

El hombre fue localizado dentro de un Ford Fusion en el poblado Carolina, luego de que un menor alertara a vecinos sobre la agresión ocurrida en su vivienda

SAN PEDRO, COAH.- Luego de presuntamente agredir y privar de la vida a su esposa, un hombre fue localizado muerto dentro de un vehículo tras dispararse con un arma de fuego, en un hecho ocurrido este martes en el municipio de San Pedro, Coahuila.

El caso comenzó alrededor de las 9:00 horas en la colonia Francisco Villa, donde un menor salió de su domicilio para pedir ayuda a los vecinos, luego de que presuntamente su padre atacara a su madre, quien permanecía inconsciente dentro de la vivienda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/localizan-sin-vida-a-mujer-con-impactos-de-bala-en-domicilio-de-san-pedro-coahuila-GN23951654

El aviso del niño provocó la movilización de policías municipales, paramédicos de Cruz Roja y elementos de la Unidad Violeta hasta la calle Leandro Valle. Al ingresar al lugar, encontraron a Guadalupe García de Luna, de 35 años, sin signos vitales.

Mientras las autoridades resguardaban la vivienda y realizaban las primeras diligencias, se desplegó un operativo para localizar al presunto responsable, quien había abandonado el sitio a bordo de un automóvil Ford Fusion.

Minutos más tarde, el vehículo fue ubicado en una zanja del poblado Carolina, también perteneciente al municipio de San Pedro. En el interior fue encontrado el hombre sin vida, luego de que presuntamente utilizara un arma de fuego para quitarse la vida.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudió a ambos puntos para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer la agresión contra la mujer y el posterior fallecimiento del señalado. Por su parte, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia activó los protocolos correspondientes para brindar protección y atención al menor involucrado.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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