Llama Obispo de Saltillo a mantener el espíritu de la Pascua más allá de la Semana Santa

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 5 abril 2026
    Llama Obispo de Saltillo a mantener el espíritu de la Pascua más allá de la Semana Santa
    El obispo de Saltillo, Hilario González García, calificó como positiva la participación en Semana Santa. HÉCTOR GARCÍA

Las familias participaron con devoción y piedad en los actos religiosos, destacó el líder religioso

Tras la conclusión de las solemnidades de la Semana Mayor, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, calificó como positiva la respuesta de la comunidad durante los actos religiosos.

El jerarca católico destacó que la afluencia en la Catedral de Santiago fue significativa, al señalar que “la gente fue muy participativa, con mucha piedad; familias enteras que acudieron a vivir su fe”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-oficia-hilario-gonzalez-solemne-vigilia-pascual-es-la-celebracion-del-ano-NH19781491

Asimismo, hizo un llamado a los fieles para que el fervor mostrado no se limite únicamente a los días de asueto, sino que se mantenga como un estilo de vida permanente.

“Es invitarlos a que no sean solamente semanas santas, sino que mantengamos esta vida en el espíritu, esta vida unidos a Cristo”, expresó el obispo al referirse al compromiso cristiano.

Explicó que la Iglesia entra ahora en un periodo de siete semanas de gozo, que culminará con la solemnidad de Pentecostés entre los meses de mayo y junio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/obispo-hilario-gonzalez-lava-los-pies-a-reos-del-penal-de-saltillo-HJ19767880

“Si nos preparamos 40 días para una fiesta, ahora tenemos 50 días de celebración religiosa, espiritual y familiar; hay que continuar fortaleciendo nuestra vida”, puntualizó.

Finalmente, el Obispo instó a la comunidad a aplicar las enseñanzas recibidas, subrayando la importancia de “pasar haciendo el bien” y compartir las bendiciones con los demás.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Semana Santa

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Hilario González García

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra
Busca planteamiento evitar inequidad en elecciones de Coahuila, que este año renovarán la totalidad del Congreso de Coahuila.

Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas