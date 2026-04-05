Llama Obispo de Saltillo a mantener el espíritu de la Pascua más allá de la Semana Santa

Tras la conclusión de las solemnidades de la Semana Mayor, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, calificó como positiva la respuesta de la comunidad durante los actos religiosos. El jerarca católico destacó que la afluencia en la Catedral de Santiago fue significativa, al señalar que “la gente fue muy participativa, con mucha piedad; familias enteras que acudieron a vivir su fe”.

Asimismo, hizo un llamado a los fieles para que el fervor mostrado no se limite únicamente a los días de asueto, sino que se mantenga como un estilo de vida permanente. “Es invitarlos a que no sean solamente semanas santas, sino que mantengamos esta vida en el espíritu, esta vida unidos a Cristo”, expresó el obispo al referirse al compromiso cristiano. Explicó que la Iglesia entra ahora en un periodo de siete semanas de gozo, que culminará con la solemnidad de Pentecostés entre los meses de mayo y junio.

“Si nos preparamos 40 días para una fiesta, ahora tenemos 50 días de celebración religiosa, espiritual y familiar; hay que continuar fortaleciendo nuestra vida”, puntualizó. Finalmente, el Obispo instó a la comunidad a aplicar las enseñanzas recibidas, subrayando la importancia de “pasar haciendo el bien” y compartir las bendiciones con los demás.

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