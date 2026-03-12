Sector empresarial de La Laguna impulsa reformas para blindar el traslado de combustible de autoconsumo

Torreón
/ 12 marzo 2026
    Sector empresarial de La Laguna impulsa reformas para blindar el traslado de combustible de autoconsumo
    Empresarios y legisladores se reunieron en la CMIC Laguna para respaldar una iniciativa que busca dar certeza jurídica al transporte de hidrocarburos para autoconsumo. SANDRA GÓMEZ

La propuesta legislativa pretende evitar sanciones arbitrarias contra empresas que trasladan combustible para la operación de maquinaria y flotillas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de eliminar vacíos legales que han generado incertidumbre en el sector productivo, representantes empresariales y legisladores manifestaron su respaldo a una iniciativa federal que pretende otorgar certeza jurídica al transporte de hidrocarburos destinados al consumo interno de las empresas.

Durante un encuentro realizado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Laguna, el presidente del organismo, Alejandro Jiménez Algara, junto con el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la región, José Piña Álvarez, así como el diputado federal Marcelo Torres Cofiño y el diputado local Felipe González, expusieron los alcances de la propuesta legislativa.

De acuerdo con lo planteado, la iniciativa busca aclarar las disposiciones legales que regulan el traslado de combustible utilizado por empresas para la operación de maquinaria, vehículos y flotillas, práctica que actualmente se encuentra permitida bajo el esquema de autoconsumo, pero que en ocasiones ha sido interpretada de manera errónea por algunas autoridades.

Jiménez Algara señaló que, a pesar de tratarse de una actividad lícita y necesaria para la operación de múltiples sectores productivos, varios empresarios han enfrentado señalamientos o sanciones indebidas al transportar combustible para su propio uso.

EVITAR SANCIONES ARBITRARIAS

Ante este panorama, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño explicó que la iniciativa que presentó busca definir con mayor precisión las condiciones bajo las cuales el transporte de hidrocarburos para autoconsumo es legal, siempre que las empresas cuenten con la documentación correspondiente.

“Buscamos que la ley sea clara para evitar sanciones arbitrarias o actos de presión”, señaló el legislador.

Por su parte, el presidente del CCE Laguna, José Piña Álvarez, destacó que contar con seguridad jurídica resulta fundamental para fortalecer el desarrollo económico regional y consolidar a La Laguna como un polo industrial competitivo.

Asimismo, aprovechó el encuentro para plantear la necesidad de que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contemple mayores recursos para infraestructura en la región.

Finalmente, el diputado local Felipe González expresó su compromiso de dar seguimiento al tema desde el Congreso del Estado, con el objetivo de prevenir posibles actos de extorsión o abuso de autoridad contra empresas que operan dentro de la legalidad.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

