Sector empresarial de Torreón alerta sobre la amenaza de cierre en guarderías del IMSS

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    Sector empresarial de Torreón alerta sobre la amenaza de cierre en guarderías del IMSS
    Empresarios de Torreón expresaron preocupación por el futuro de las guarderías subrogadas del IMSS ante los ajustes presupuestales previstos. SANDRA GÓMEZ

Canaco y Canacintra Torreón buscarán reunirse con autoridades nacionales para plantear alternativas que permitan mantener este servicio durante el próximo año

TORREÓN, COAH.- Directivos de diversos organismos empresariales en Torreón urgieron al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a asegurar el funcionamiento de las guarderías subrogadas, advirtiendo que los recortes presupuestales proyectados para este sector comprometen la operatividad de los planteles hacia finales de año.

Fidel Villanueva Tarín, dirigente de Canaco Torreón, hizo pública la inquietud del sector productivo frente a las dificultades presupuestarias que atraviesan dichas estancias.

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Detalló que la atención de cada menor implica un gasto cercano a los 7 mil 500 pesos al mes, en contraste con los 6 mil pesos que aporta el IMSS en la escala máxima de subsidio. El déficit resultante de 1,500 pesos por infante ha conducido a una condición financiera inviable para un número considerable de establecimientos.

Puntualizó que, de persistir este desbalance económicamente desfavorable, el vencimiento de los contratos el próximo mes de diciembre resultaría en la clausura masiva de unidades, mermando directamente el respaldo a las madres de familia integradas a la fuerza laboral.

En ese sentido, Pablo García Chacón, al frente de Canacintra Torreón, enfatizó que la pérdida de este apoyo impactará la eficiencia de las organizaciones privadas, dado que múltiples empleadas tendrían que apartarse de sus puestos al carecer de espacios confiables para la atención de sus dependientes.

El líder del gremio industrial estimó que únicamente dentro del personal adherido a Canacintra se contabilizan unos 440 infantes usuarios, al tiempo que en toda la Comarca Lagunera funcionan aproximadamente 25 espacios subrogados, cada uno dispuesto para alojar un promedio de 200 niños.

Asimismo, expresaron dudas ante el plan oficial de reemplazar el esquema presente por los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), argumentando que las autoridades carecen del equipamiento físico e inmobiliario necesario para absorber la cobertura cuando expiren los convenios actuales.

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Para concluir, las dirigencias de ambas organizaciones adelantaron que gestionarán mesas de trabajo con mandos nacionales del IMSS previo al cierre del ejercicio, con el fin de evitar el cese de operaciones y proteger una prestación fundamental para el sustento de las familias operarias

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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