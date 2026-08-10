Sector empresarial de Torreón alerta sobre la amenaza de cierre en guarderías del IMSS

Fidel Villanueva Tarín, dirigente de Canaco Torreón, hizo pública la inquietud del sector productivo frente a las dificultades presupuestarias que atraviesan dichas estancias.

TORREÓN, COAH.- Directivos de diversos organismos empresariales en Torreón urgieron al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a asegurar el funcionamiento de las guarderías subrogadas, advirtiendo que los recortes presupuestales proyectados para este sector comprometen la operatividad de los planteles hacia finales de año.

Detalló que la atención de cada menor implica un gasto cercano a los 7 mil 500 pesos al mes, en contraste con los 6 mil pesos que aporta el IMSS en la escala máxima de subsidio. El déficit resultante de 1,500 pesos por infante ha conducido a una condición financiera inviable para un número considerable de establecimientos.

Puntualizó que, de persistir este desbalance económicamente desfavorable, el vencimiento de los contratos el próximo mes de diciembre resultaría en la clausura masiva de unidades, mermando directamente el respaldo a las madres de familia integradas a la fuerza laboral.

En ese sentido, Pablo García Chacón, al frente de Canacintra Torreón, enfatizó que la pérdida de este apoyo impactará la eficiencia de las organizaciones privadas, dado que múltiples empleadas tendrían que apartarse de sus puestos al carecer de espacios confiables para la atención de sus dependientes.

El líder del gremio industrial estimó que únicamente dentro del personal adherido a Canacintra se contabilizan unos 440 infantes usuarios, al tiempo que en toda la Comarca Lagunera funcionan aproximadamente 25 espacios subrogados, cada uno dispuesto para alojar un promedio de 200 niños.

Asimismo, expresaron dudas ante el plan oficial de reemplazar el esquema presente por los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), argumentando que las autoridades carecen del equipamiento físico e inmobiliario necesario para absorber la cobertura cuando expiren los convenios actuales.