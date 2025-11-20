Aseguran Camaro con placas sobrepuestas y detienen a torreonense en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, DGO.– Autoridades de la Comarca Lagunera detuvieron a un hombre originario de Torreón que conducía un automóvil Camaro de lujo con placas sobrepuestas y sin documentos que acreditaran su propiedad.

Elementos de la Policía Estatal de Durango interceptaron al conductor durante su paso por un puesto de control de prevención y combate al delito instalado en este municipio.

El detenido fue identificado como Jorge “N”, de 54 años, con domicilio en la colonia Leandro Rovirosa Wade, en Torreón, Coahuila.

El vehículo asegurado es un Chevrolet Camaro modelo 2012, color negro, que portaba placas de la organización ONAPPAFA. Al realizar la consulta en el Sistema Plataforma México, las autoridades confirmaron que el automóvil es de procedencia nacional; sin embargo, el conductor no contaba con documentación que acreditara la propiedad legal.

Ante esta situación, tanto el implicado como el vehículo fueron asegurados y trasladados a la Vicefiscalía General del Estado, Zona 1 Región Laguna, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El uso de placas sobrepuestas es considerado un delito grave y puede llevar a prisión al responsable, independientemente de si el vehículo cuenta o no con reporte de robo.