Aseguran Camaro con placas sobrepuestas y detienen a torreonense en Gómez Palacio

Torreón
/ 20 noviembre 2025
    Aseguran Camaro con placas sobrepuestas y detienen a torreonense en Gómez Palacio
    El Camaro negro fue trasladado a las instalaciones ministeriales para continuar la investigación. FOTO: CORTESIA

La revisión en Plataforma México confirmó que el vehículo era nacional, pero no tenía documentación que acreditara propiedad legal

GÓMEZ PALACIO, DGO.– Autoridades de la Comarca Lagunera detuvieron a un hombre originario de Torreón que conducía un automóvil Camaro de lujo con placas sobrepuestas y sin documentos que acreditaran su propiedad.

Elementos de la Policía Estatal de Durango interceptaron al conductor durante su paso por un puesto de control de prevención y combate al delito instalado en este municipio.

El detenido fue identificado como Jorge “N”, de 54 años, con domicilio en la colonia Leandro Rovirosa Wade, en Torreón, Coahuila.

El vehículo asegurado es un Chevrolet Camaro modelo 2012, color negro, que portaba placas de la organización ONAPPAFA. Al realizar la consulta en el Sistema Plataforma México, las autoridades confirmaron que el automóvil es de procedencia nacional; sin embargo, el conductor no contaba con documentación que acreditara la propiedad legal.

Ante esta situación, tanto el implicado como el vehículo fueron asegurados y trasladados a la Vicefiscalía General del Estado, Zona 1 Región Laguna, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El uso de placas sobrepuestas es considerado un delito grave y puede llevar a prisión al responsable, independientemente de si el vehículo cuenta o no con reporte de robo.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

