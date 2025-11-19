Torreón: más de 2 mil 500 fieles participan en la Mega Reliquia de las Noas

Torreón
/ 19 noviembre 2025
    Torreón: más de 2 mil 500 fieles participan en la Mega Reliquia de las Noas
    El Obispo Luis Martín Barraza Beltrán impartió la bendición antes de la entrega del platillo. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Diócesis de Torreón y organismos empresariales respaldaron la celebración que fortalece la identidad lagunera

TORREÓN, COAH.- Desde temprana hora, cientos de familias, grupos de amigos y devotos comenzaron a concentrarse en el Santuario Turístico Religioso del Cristo de las Noas para participar en la décima edición de la Mega Reliquia, una de las celebraciones más representativas de la fiesta patronal de Cristo Rey en Torreón.

Con imágenes religiosas, flores y veladoras en mano, los fieles acudieron para agradecer favores recibidos y pedir nuevas bendiciones.

$!Cánticos y música acompañaron la espera de los asistentes en la décima edición de la Mega Reliquia.
Cánticos y música acompañaron la espera de los asistentes en la décima edición de la Mega Reliquia. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La fila comenzó a formarse más de una hora antes del inicio oficial, a la altura del salón La Masada, donde a las 13:00 horas el Obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, impartió la bendición. Media hora después inició la entrega del tradicional platillo.

El ambiente estuvo acompañado por cantos, oraciones y música que amenizaron la espera, generando un clima de comunidad y convivencia entre los asistentes.

Este año, la Mega Reliquia tuvo capacidad para más de 2 mil 500 personas, con acceso gratuito al Teleférico de Torreón para facilitar la llegada de familias que aprovecharon además la vista panorámica del ascenso al santuario.

Para la preparación del platillo participaron siete equipos conformados por vecinas del ejido La Flor de Jimulco y estudiantes de Gastronomía de la Universidad Autónoma de Coahuila, La Laguna, La Salle, Universidad Vizcaya de las Américas y la Autónoma del Noreste.

Durante días previos trabajaron en la selección y preparación de los ingredientes para garantizar el sabor tradicional, la calidad y las condiciones higiénicas del evento.

$!La Diócesis de Torreón y organizaciones empresariales coordinan la logística del evento.
La Diócesis de Torreón y organizaciones empresariales coordinan la logística del evento. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Diócesis de Torreón organizó la actividad en coordinación con CANIRAC Laguna y con el apoyo del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Torreón y la Oficina de Convenciones y Visitantes.

Como es costumbre, la reliquia se entregó en contenedores con porción familiar a cambio de boletos distribuidos previamente de manera gratuita, lo que permitió un flujo ordenado en la entrega.

Además, Canainpa Laguna repartió 2 mil 500 piezas de pan francés para acompañar el platillo, sumándose al esfuerzo comunitario para enriquecer la experiencia gastronómica y cultural.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

