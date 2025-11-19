Torreón: más de 2 mil 500 fieles participan en la Mega Reliquia de las Noas

Con imágenes religiosas, flores y veladoras en mano, los fieles acudieron para agradecer favores recibidos y pedir nuevas bendiciones.

TORREÓN, COAH.- Desde temprana hora, cientos de familias, grupos de amigos y devotos comenzaron a concentrarse en el Santuario Turístico Religioso del Cristo de las Noas para participar en la décima edición de la Mega Reliquia, una de las celebraciones más representativas de la fiesta patronal de Cristo Rey en Torreón.

La fila comenzó a formarse más de una hora antes del inicio oficial, a la altura del salón La Masada, donde a las 13:00 horas el Obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, impartió la bendición. Media hora después inició la entrega del tradicional platillo.

El ambiente estuvo acompañado por cantos, oraciones y música que amenizaron la espera, generando un clima de comunidad y convivencia entre los asistentes.

Este año, la Mega Reliquia tuvo capacidad para más de 2 mil 500 personas, con acceso gratuito al Teleférico de Torreón para facilitar la llegada de familias que aprovecharon además la vista panorámica del ascenso al santuario.

Para la preparación del platillo participaron siete equipos conformados por vecinas del ejido La Flor de Jimulco y estudiantes de Gastronomía de la Universidad Autónoma de Coahuila, La Laguna, La Salle, Universidad Vizcaya de las Américas y la Autónoma del Noreste.

Durante días previos trabajaron en la selección y preparación de los ingredientes para garantizar el sabor tradicional, la calidad y las condiciones higiénicas del evento.

