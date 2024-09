Seguridad se construye con trabajo coordinado, afirma Alcalde de Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda aseguró que seguirá trabajando de la mano con el gobierno estatal y federal para fortalecer la seguridad y para que a Torreón le vaya bien.

El edil resaltó la importancia de trabajar coordinados los tres niveles de gobierno para seguir creciendo, por lo que seguirá trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, aún en su segundo período como presidente municipal.

“Lo he hecho durante todo mi gobierno, no tendrá por qué no hacerlo en este momento y esto implica todas las actividades, entonces yo seguiré trabajando como lo he hecho hasta el día de hoy”, insistió.

La congruencia entre lo que se piensa, en lo que se dice y se hace, es algo que avala las trayectorias de las personas y es así como empezó su gobierno en enero de 2022, con una ruta de coordinación con los demás órdenes de gobierno.

“En esta administración ni nadie nos calienta, ni nadie nos alienta, sencillamente tenemos una ruta muy clara, un proyecto y un programa de gobierno que tiene que ver con un orden, con un compromiso y un trabajo”, puntualizó.

FIRME LA POLICÍA DE TORREÓN CON MÁS DE 700 ELEMENTOS

Cepeda González habló de las críticas que ha recibido por su decisión de reestructurar el Grupo de Reacción Torreón (GRT) y dijo que las políticas de seguridad no se dictan detrás de un escritorio, ni a través de columnas periodísticas en diarios de la capital del Estado.

La seguridad se construye con trabajo coordinado, mucha voluntad y presupuesto, que es lo que se ha hecho en Torreón desde el primer día de esta administración, subrayó.

Sobre la renuncia de cinco elementos a la Dirección de Seguridad Pública el día de ayer, que supuestamente recibieron una mejor propuesta de trabajo por parte de corporaciones estatales, dijo que la Policía de Torreón sigue firme con más de 700 elementos y están libres, si se quieren ir a la federación o al estado, adelante.