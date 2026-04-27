‘Si no das cuota, te bajan de la patrulla’; denuncian crisis interna en Vialidad de Gómez Palacio

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Torreón
/ 27 abril 2026
    ‘Si no das cuota, te bajan de la patrulla’; denuncian crisis interna en Vialidad de Gómez Palacio
    Quienes patrullan a bordo de vehículos deben pagar una cuota daria, afirman agentes viales de Gómez Palacio, Durango. SANDRA GÓMEZ

Voces anónimas afirman que desde hace cinco años no se les entregan ni uniformes ni indumentaria para trabajar

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Agentes activos de Vialidad en Gómez Palacio rompieron el silencio para denunciar un esquema de hostigamiento laboral que incluye el pago forzoso por el uso de vehículos oficiales y una marcada falta de equipamiento básico.

Los uniformados detallaron que el clima laboral se ha deteriorado desde 2025, coincidiendo con la administración de Betzabé Martínez Arango. Manifestaron que el favoritismo hacia ciertos elementos cercanos a la comandancia ha generado una división interna.

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“El motivo principal es el hostigamiento. Hay preferencias claras para quienes tienen vínculos con los jefes... nos prometieron aumentos que se quedaron en palabras”, aseguraron los agentes bajo anonimato.

Sobre el equipo de trabajo, recalcaron: “No nos han dado uniformes desde que empezó este gobierno”.

Un agente con más de 20 años en la dirección reforzó estas versiones, indicando que desde hace 5 años costean su propio equipo. “Lo que traemos puesto es nuestro. No hay botas ni camisolas nuevas, pero la exigencia de presencia es constante”.

Respecto a las extorsiones internas, el veterano confirmó: “Hay una cuota diaria; es el precio por patrullar. Si te niegas, el castigo es bajarte de la unidad y dejarte a pie. Es algo de cada día y tenemos que cumplir para poder trabajar”.

Los elementos solicitaron formalmente al titular del área, Manuel Zúñiga, y a la alcaldesa Martínez Arango, poner orden en las finanzas y el trato humano dentro de la corporación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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