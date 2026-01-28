Sigrama inaugura nueva planta en Torreón y refuerza su liderazgo tecnológico

TORREÓN, COAH.- Como un referente nacional en innovación y vanguardia tecnológica, Industrias Sigrama inauguró sus nuevas instalaciones en Torreón, consolidando su estrategia de expansión y reafirmando su origen lagunero como motor del desarrollo industrial.

Con más de 36 años de trayectoria, la empresa nació en esta ciudad como un proyecto impulsado por ingenieros locales enfocados en la fabricación de electrónica de alta especialidad. Con el paso del tiempo, Sigrama se ha posicionado como líder en el suministro de soluciones integrales para sectores estratégicos como el energético, minero, alimentario y manufacturero.

Durante el acto inaugural, Alfredo Hernández, CEO de la compañía, destacó que la nueva planta va más allá de una inversión en infraestructura, al estar concebida para fortalecer el talento humano y generar ingeniería de precisión que contribuya al crecimiento industrial del país.

Subrayó que la capacitación constante es la base de su competitividad, al formar especialistas capaces de responder a los retos del mercado global.

Por su parte, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, señaló que la fortaleza económica del estado se sustenta en la generación de empleos dignos y bien remunerados.