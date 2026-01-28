Sigrama inaugura nueva planta en Torreón y refuerza su liderazgo tecnológico
La empresa lagunera inauguró nuevas instalaciones como parte de su plan de expansión y fortalecimiento tecnológico
TORREÓN, COAH.- Como un referente nacional en innovación y vanguardia tecnológica, Industrias Sigrama inauguró sus nuevas instalaciones en Torreón, consolidando su estrategia de expansión y reafirmando su origen lagunero como motor del desarrollo industrial.
Con más de 36 años de trayectoria, la empresa nació en esta ciudad como un proyecto impulsado por ingenieros locales enfocados en la fabricación de electrónica de alta especialidad. Con el paso del tiempo, Sigrama se ha posicionado como líder en el suministro de soluciones integrales para sectores estratégicos como el energético, minero, alimentario y manufacturero.
Durante el acto inaugural, Alfredo Hernández, CEO de la compañía, destacó que la nueva planta va más allá de una inversión en infraestructura, al estar concebida para fortalecer el talento humano y generar ingeniería de precisión que contribuya al crecimiento industrial del país.
Subrayó que la capacitación constante es la base de su competitividad, al formar especialistas capaces de responder a los retos del mercado global.
Por su parte, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, señaló que la fortaleza económica del estado se sustenta en la generación de empleos dignos y bien remunerados.
Afirmó que proyectos como el de Sigrama fortalecen la cadena productiva y amplían las oportunidades para el talento joven, impulsando el emprendimiento y la innovación regional.
El funcionario reiteró que la administración estatal trabaja para ofrecer condiciones óptimas a la inversión, reconociendo el papel de las empresas que apuestan por una visión de crecimiento con impacto social. Destacó que el desarrollo económico debe traducirse en bienestar y competitividad incluyente para las familias coahuilenses.
“Entendemos que el empleo bien pagado es la política social más efectiva. En Coahuila, nuestra juventud tiene la capacidad de dominar las tecnologías del futuro”, expresó Olivares Martínez, quien además llamó a fortalecer la vinculación entre universidades y sector productivo.
Finalmente, subrayó que la llegada de inversiones de alto valor agregado responde a un ecosistema favorable, sustentado en infraestructura, certeza jurídica y políticas claras de atracción de capital. Reiteró el respaldo de la Secretaría de Economía a los planes de expansión de Sigrama y exhortó a socios estratégicos, como Siemens, a consolidar su presencia en el estado.