SIMAS intensifica trabajos en redes de agua y drenaje de Torreón; Bomba 97 ya opera (video)

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    SIMAS intensifica trabajos en redes de agua y drenaje de Torreón; Bomba 97 ya opera (video)
    Cuadrillas realizaron maniobras durante los trabajos de mantenimiento efectuados en la infraestructura hidráulica. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Cuadrillas atienden fugas, líneas de conducción, pozos, colectores y cárcamos; el equipo de la colonia Las Luisas aporta 65 litros por segundo a la red

TORREÓN, COAH.- Para dar respuesta a los rezagos en distintas colonias, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón implementó un esquema de trabajo permanente enfocado en la reparación, mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio.

Las cuadrillas operativas del organismo despliegan frentes simultáneos para atender reportes ciudadanos que van desde fugas y rehabilitación de líneas de conducción hasta el mantenimiento de pozos, colectores y cárcamos.

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Ante la diversidad de problemáticas en cada sector, la paramunicipal informó que prioriza las intervenciones con base en criterios técnicos y el volumen de reportes.

Como parte de estas acciones recientes, el organismo confirmó la conclusión de los trabajos en la Bomba 97, situada en la colonia Las Luisas. En este punto se aplicó un mantenimiento integral para alargar la vida útil del equipo, el cual ya se encuentra operando e inyectando un gasto de 65 litros por segundo a la red general.

$!La Bomba 97, ubicada en la colonia Las Luisas, volvió a operar con un gasto de 65 litros por segundo hacia la red general.
La Bomba 97, ubicada en la colonia Las Luisas, volvió a operar con un gasto de 65 litros por segundo hacia la red general. SANDRA GÓMEZ

SIMAS informó que, cuando se presentan fallas imprevistas que interrumpen el suministro, se despliegan medidas de apoyo provisionales mientras el personal técnico restablece la normalidad.

La estrategia contempla una mezcla de labores correctivas y preventivas que, de acuerdo con el organismo, busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema.

Finalmente, el organismo exhortó a la ciudadanía a seguir utilizando sus canales oficiales de reporte para canalizar incidencias y programar futuras intervenciones sectorizadas. Además, señaló que la meta sexenal es abatir gradualmente los puntos críticos de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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