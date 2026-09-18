SIMAS intensifica trabajos en redes de agua y drenaje de Torreón; Bomba 97 ya opera (video)

TORREÓN, COAH.- Para dar respuesta a los rezagos en distintas colonias, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón implementó un esquema de trabajo permanente enfocado en la reparación, mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio. Las cuadrillas operativas del organismo despliegan frentes simultáneos para atender reportes ciudadanos que van desde fugas y rehabilitación de líneas de conducción hasta el mantenimiento de pozos, colectores y cárcamos.

Ante la diversidad de problemáticas en cada sector, la paramunicipal informó que prioriza las intervenciones con base en criterios técnicos y el volumen de reportes. Como parte de estas acciones recientes, el organismo confirmó la conclusión de los trabajos en la Bomba 97, situada en la colonia Las Luisas. En este punto se aplicó un mantenimiento integral para alargar la vida útil del equipo, el cual ya se encuentra operando e inyectando un gasto de 65 litros por segundo a la red general.

SIMAS informó que, cuando se presentan fallas imprevistas que interrumpen el suministro, se despliegan medidas de apoyo provisionales mientras el personal técnico restablece la normalidad. La estrategia contempla una mezcla de labores correctivas y preventivas que, de acuerdo con el organismo, busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema.

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Finalmente, el organismo exhortó a la ciudadanía a seguir utilizando sus canales oficiales de reporte para canalizar incidencias y programar futuras intervenciones sectorizadas. Además, señaló que la meta sexenal es abatir gradualmente los puntos críticos de la ciudad.