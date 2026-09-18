Cierran restaurante en el Centro de Torreón por vender alcohol en la vía pública durante el Grito
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Inspectores municipales colocaron sellos de clausura luego de detectar venta y consumo de bebidas alcohólicas hacia el exterior del establecimiento
TORREÓN, COAH.- Por incumplir las disposiciones establecidas durante las celebraciones patrias, la Dirección de Inspección y Verificación clausuró el restaurante Rooster Wings, situado en la calle Ramón Corona, en el Centro de Torreón.
El operativo se llevó a cabo la noche del martes 15 de septiembre, cuando inspectores municipales realizaban recorridos de vigilancia para supervisar que los comercios respetaran los acuerdos establecidos para los festejos patrios.
Durante la visita de supervisión, las autoridades detectaron que el establecimiento permitía la venta y el consumo de bebidas alcohólicas hacia el exterior del local, práctica que, de acuerdo con el Municipio, estaba prohibida ante la concentración de ciudadanos en el sector Centro.
Ante esta situación, personal de Inspección y Verificación colocó sellos de clausura en el establecimiento.
El Gobierno Municipal señaló que las acciones de vigilancia continuarán para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los establecimientos mercantiles durante fechas de alta concurrencia.