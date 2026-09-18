Cierran restaurante en el Centro de Torreón por vender alcohol en la vía pública durante el Grito

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    Cierran restaurante en el Centro de Torreón por vender alcohol en la vía pública durante el Grito
    Personal de Inspección y Verificación colocó sellos en el acceso del restaurante ubicado sobre la calle Ramón Corona. SANDRA GÓMEZ

Inspectores municipales colocaron sellos de clausura luego de detectar venta y consumo de bebidas alcohólicas hacia el exterior del establecimiento

TORREÓN, COAH.- Por incumplir las disposiciones establecidas durante las celebraciones patrias, la Dirección de Inspección y Verificación clausuró el restaurante Rooster Wings, situado en la calle Ramón Corona, en el Centro de Torreón.

El operativo se llevó a cabo la noche del martes 15 de septiembre, cuando inspectores municipales realizaban recorridos de vigilancia para supervisar que los comercios respetaran los acuerdos establecidos para los festejos patrios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/llevan-prevencion-del-consumo-de-alcohol-a-clinicas-del-imss-en-torreon-FM23584256

Durante la visita de supervisión, las autoridades detectaron que el establecimiento permitía la venta y el consumo de bebidas alcohólicas hacia el exterior del local, práctica que, de acuerdo con el Municipio, estaba prohibida ante la concentración de ciudadanos en el sector Centro.

Ante esta situación, personal de Inspección y Verificación colocó sellos de clausura en el establecimiento.

El Gobierno Municipal señaló que las acciones de vigilancia continuarán para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los establecimientos mercantiles durante fechas de alta concurrencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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