SIMAS Torreón exhorta a proteger medidores ante bajas temperaturas

Ante el descenso de las temperaturas en la Comarca Lagunera, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón lanzó un exhorto urgente a la ciudadanía para proteger aparatos medidores y tuberías externas, con el fin de evitar rupturas y la suspensión del servicio de agua potable en los hogares.

El organismo operador explicó que las bajas temperaturas extremas provocan que el agua se congele dentro de las instalaciones. Al dilatarse el hielo, la presión “truena” tanto el metal de las tuberías como el kit de relojería interno de los medidores.

Los medidores comerciales están diseñados para operar en un rango de entre 4 °C y 40 °C. Cualquier temperatura por debajo de este límite pone en riesgo la integridad del equipo.

¿CÓMO PROTEGER TU MEDIDOR?

Para evitar gastos innecesarios y la falta de líquido, el SIMAS recomienda:

Forrar el “cuadro”: utilizar papel periódico o tela para envolver las tuberías externas.

Es vital cubrir el cuerpo del medidor, pero dejando siempre descubierta la carátula o reloj para que los lecturistas puedan registrar el consumo.

El sistema recordó que el SIMAS solo repone medidores; las reparaciones en las tuberías del domicilio corren a cargo del propietario.

La dependencia busca prevenir una crisis similar a la vivida durante la “Helada Negra” de 2010, cuando las temperaturas de -8 °C provocaron daños en más de 1,700 medidores y miles de tuberías, dejando a cientos de familias laguneras sin agua durante días.

En caso de reportes o dudas, el SIMAS Torreón mantiene abiertos sus canales de comunicación:

WhatsApp: 870 171 41 97

Call Center: 871 690 95 95

Redes sociales: SIMAS Torreón en Facebook.