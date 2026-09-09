SIMAS Torreón intensifica inspecciones a negocios para prevenir problemas de drenaje

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    SIMAS Torreón intensifica inspecciones a negocios para prevenir problemas de drenaje
    Las inspecciones se concentran principalmente en negocios dedicados a la preparación y venta de alimentos. SANDRA GÓMEZ
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El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento revisa trampas de grasa y sistemas hidrosanitarios para prevenir daños en la red de drenaje

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de anticiparse a colapsos y problemas en la red de drenaje, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón puso en marcha una campaña de vigilancia permanente en comercios de distintos sectores del municipio.

Los trabajos se realizan en coordinación con la Dirección de Inspección y Verificación, cuyos inspectores acuden a los establecimientos para comprobar que cumplan con las disposiciones de sanidad, seguridad y equipamiento.

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Las revisiones de SIMAS se concentran principalmente en negocios dedicados a la venta de alimentos, donde se verifica que cuenten con trampas de grasa instaladas y en funcionamiento.

Estos dispositivos evitan que aceites, grasas y otros residuos lleguen a la red general de drenaje, lo que ayuda a reducir el riesgo de taponamientos, desbordamientos y daños en la infraestructura.

La paramunicipal señaló que el vertido inadecuado de desechos es una de las principales causas de afectaciones en el flujo de las tuberías, por lo que las inspecciones también buscan fomentar la corresponsabilidad entre los establecimientos comerciales.

Por su parte, el personal de Inspección y Verificación revisa que los negocios cumplan con las disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad, además de los reglamentos municipales correspondientes.

SIMAS Torreón exhortó a los comerciantes a mantener en buenas condiciones sus sistemas hidrosanitarios, realizar mantenimiento periódico a las trampas de grasa y evitar el vertido de materiales que puedan afectar la red pública.

Las dependencias municipales indicaron que las inspecciones continuarán de manera permanente y se extenderán paulatinamente a distintos puntos de Torreón, con el propósito de prevenir afectaciones y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de drenaje.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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