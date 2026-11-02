SIMAS Torreón mantiene guardias para atender reportes de agua y drenaje este Día de Muertos

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    SIMAS Torreón mantiene guardias para atender reportes de agua y drenaje este Día de Muertos
    Las cuadrillas mantienen sus labores habituales en distintos sectores de la ciudad durante este lunes inhábil. SANDRA GÓMEZ

Cuadrillas de SIMAS Torreón mantienen guardias para atender reportes de agua y drenaje, pese al cierre de cajas por el Día de Muertos

TORREÓN, COAH.- Las cuadrillas operativas de SIMAS Torreón permanecen de guardia este lunes 2 de noviembre para atender los reportes de agua potable y drenaje en los distintos sectores de la ciudad, durante la conmemoración del Día de Muertos.

Las cajas y el área de Atención al Cliente, por su parte, concluyeron sus labores a las dos de la tarde, como parte de los ajustes de horario establecidos para esta fecha.

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$!Personal operativo de SIMAS Torreón permanece de guardia para atender reportes de agua potable y drenaje.
Personal operativo de SIMAS Torreón permanece de guardia para atender reportes de agua potable y drenaje. SANDRA GÓMEZ

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento informó que este lunes es día inhábil para el personal sindicalizado de las organizaciones UNE y CTM, lo que modificó la atención en sus áreas administrativas.

Pese al cierre de cajas, las labores operativas continúan con personal de guardia para dar seguimiento a los reportes de los usuarios y mantener el funcionamiento de los servicios.

De acuerdo con el organismo, las cuadrillas mantienen sus trabajos habituales en diferentes puntos de Torreón, con atención permanente a las necesidades relacionadas con el suministro de agua potable y el drenaje.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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