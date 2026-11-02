SIMAS Torreón mantiene guardias para atender reportes de agua y drenaje este Día de Muertos
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Cuadrillas de SIMAS Torreón mantienen guardias para atender reportes de agua y drenaje, pese al cierre de cajas por el Día de Muertos
TORREÓN, COAH.- Las cuadrillas operativas de SIMAS Torreón permanecen de guardia este lunes 2 de noviembre para atender los reportes de agua potable y drenaje en los distintos sectores de la ciudad, durante la conmemoración del Día de Muertos.
Las cajas y el área de Atención al Cliente, por su parte, concluyeron sus labores a las dos de la tarde, como parte de los ajustes de horario establecidos para esta fecha.
El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento informó que este lunes es día inhábil para el personal sindicalizado de las organizaciones UNE y CTM, lo que modificó la atención en sus áreas administrativas.
Pese al cierre de cajas, las labores operativas continúan con personal de guardia para dar seguimiento a los reportes de los usuarios y mantener el funcionamiento de los servicios.
De acuerdo con el organismo, las cuadrillas mantienen sus trabajos habituales en diferentes puntos de Torreón, con atención permanente a las necesidades relacionadas con el suministro de agua potable y el drenaje.