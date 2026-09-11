Causa temor gigantesco remolino (que parecía tornado) en San Pedro de las Colonias

Trabajadores que realizaban labores de edificación de viviendas observaron cómo se formaba el fenómeno sobre una superficie de tierra suelta, donde previamente se habían realizado trabajos de compactación.

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Un enorme remolino de tierra sorprendió a habitantes de las colonias Valparaíso y Jorge Abdala, en la periferia de San Pedro de las Colonias, Coahuila , luego de que comenzara a elevarse desde un terreno en construcción hasta alcanzar una altura considerable.

Aunque inicialmente no le dieron mayor importancia debido a que los remolinos de tierra son frecuentes en la Región Lagunera, la situación cambió conforme la columna comenzó a ganar fuerza y tamaño, con una apariencia similar a la de un tornado.

La escena fue grabada con teléfonos celulares por trabajadores y vecinos, mientras el remolino avanzaba por el terreno y posteriormente comenzó a desplazarse hacia las viviendas del sector.

EL REMOLINO GENERÓ ALARMA ENTRE VECINOS

Desde distintos puntos de la ciudad, la nube de polvo llegó a observarse como una columna de humo, lo que llevó a algunas personas a reportar un posible incendio.

Vecinas de Valparaíso y Jorge Abdala que observaron cómo el remolino se acercaba a sus domicilios cerraron puertas y ventanas como medida preventiva.

Sin embargo, el fenómeno perdió fuerza al salir de la zona donde se encontraba la mayor cantidad de tierra suelta y terminó por disiparse sin que se reportaran daños.

UN FENÓMENO HABITUAL, PERO DE MAYOR TAMAÑO

Habitantes que presenciaron el hecho señalaron que los remolinos de tierra forman parte de los fenómenos que suelen registrarse en el municipio, particularmente en terrenos secos y expuestos al viento.

Lo que llamó la atención en esta ocasión fue el tamaño que alcanzó la columna de polvo y su apariencia, pues durante algunos minutos semejó la formación de un tornado.