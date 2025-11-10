Simas Torreón recibe uniformes y apoyo municipal para mantener un servicio eficiente

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, realizó este lunes la entrega de uniformes para la temporada invernal al personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (Simas), con una inversión de 7.5 millones de pesos. Con ello, se busca brindar las herramientas y condiciones necesarias para seguir ofreciendo un servicio eficiente y de calidad a la ciudadanía. Además, el presidente municipal reconoció la labor de todo el personal de campo y administrativo del organismo. TE PUEDE INTERESAR: Se frena más de 10 % la construcción en Coahuila por alza en materiales

“En la actualidad tenemos retos diferentes, Torreón es un municipio con un crecimiento exponencial que nos exige generar mejores condiciones en todos los aspectos. En seguridad, por ejemplo, seguimos la línea del gobernador y trabajamos de manera coordinada y haciendo lo que nos toca. Hace unas semanas entregamos vehículos y hoy los uniformes invernales”, expresó el edil. Cepeda González señaló que el crecimiento de la ciudad, tanto en movilidad con el incremento del 35 por ciento en el parque vehicular, como en desarrollo económico con más empresas, más empleos y la construcción de más fraccionamientos, exige mayor compromiso y responsabilidad. Por ello, exhortó a los trabajadores del Simas Torreón a servir con orgullo a la ciudad. “Servir a Torreón, a Coahuila y a México desde la trinchera que estemos es un gran orgullo, el orgullo más grande que yo he tenido y que lo seguiré teniendo hasta el último día de mi gobierno, para poner a Torreón, como dije, en los ojos de México y del mundo”, comentó. Asimismo, el edil invitó al personal del Simas Torreón a realizar un trabajo extraordinario en beneficio de la ciudadanía, y reiteró su compromiso para que cuenten con las mejores condiciones laborales. El gerente general del Simas Torreón, Roberto Escalante González, dijo que la entrega de nuevos uniformes representa mucho más que una mejora en la imagen o en la presentación del personal, pues simboliza el reconocimiento a su trabajo, esfuerzo y compromiso.

“Ustedes hacen posible que día a día el agua llegue a los hogares, escuelas, hospitales y negocios de nuestra ciudad. El día de hoy se concluye una entrega anual de uniformes que incluyen 10 mil 102 prendas, entre las que destacan 476 camisas, mil 840 camisolas, mil 800 camisas, mil 840 pantalones gabardina, 476 pantalones en mezclilla, mil 158 botas, 579 chamarras, 4 mil 760 sudaderas, 124 conjuntos para dama y uniformes deportivos de béisbol y de fútbol”, precisó. El titular reconoció el esfuerzo del personal que trabaja bajo condiciones climáticas adversas o fuera de horario en la atención a emergencias, y resaltó la pasión, la entrega y el sentido de responsabilidad con que cumplen su labor. En ese sentido, Escalante González agradeció al alcalde y al gobernador por su apoyo constante al organismo, el cual no solo fortalece la infraestructura y la operación del sistema de agua, sino también el orgullo y la dignidad de quienes hacen posible que el agua llegue a cada hogar torreonense. Por su parte, el diputado Felipe González Miranda mencionó que el recurso más importante en cualquier empresa es el capital humano, y destacó que con la entrega de uniformes el municipio refrenda su compromiso con quienes son y dan la cara al frente del sistema. “Es un reto importantísimo el que tenemos y que Torreón ha padecido durante muchos años, y poco a poco se le va dando orden. Con el alcalde Román Alberto Cepeda y hoy con Roberto Escalante hay una planeación, hay una dirección, y eso significa que hay rumbo”, expresó. Asimismo, Jorge Raúl Rodríguez Villa, secretario general de la Unión de Sindicatos de la Laguna (UNE), agradeció a nombre del personal del Simas Torreón por brindarles las herramientas necesarias para cumplir con las necesidades de todos los torreonenses.