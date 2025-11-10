Se frena más de 10 % la construcción en Coahuila por alza en materiales

    El incremento sostenido en los costos de materiales ha frenado obras públicas y privadas, afectando la generación de empleos en la región norte de Coahuila. FOTO: CUARTOSCURO

Empresarios de Piedras Negras alertan sobre la caída de más del 10 por ciento en la actividad constructora por el alza en los precios de la varilla y el cemento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector de la construcción atraviesa un periodo de desaceleración en todo el país y, particularmente, en el norte de Coahuila, donde empresarios reportan una contracción superior al 10 por ciento en lo que va de 2025. El incremento sostenido en los precios de materiales esenciales como la varilla, el cemento y los agregados ha encarecido significativamente los costos de obra y frenado la inversión tanto pública como privada.

Gerardo Arizpe Cárdenas, empresario local y propietario de una cadena de ferreterías en la región, explicó que los aumentos en insumos se han dado con mayor frecuencia e intensidad que en años anteriores. Señaló que estos materiales ya han tenido dos incrementos en lo que va del año, cuando lo habitual es un promedio de tres. Esto indica que todavía podrían venir nuevos ajustes en los próximos meses, sobre todo si continúan subiendo los costos de transporte y energía.

“Definitivamente, el sector construcción ha caído en más de un 10 por ciento en el país; todo ha sido una bola de nieve y todavía vamos hacia abajo”, expresó Arizpe Cárdenas.

El empresario recordó que la construcción ha sido históricamente uno de los motores más importantes de la economía regional, al generar empleos directos e indirectos en obra civil, comercio, transporte y servicios. Sin embargo, la falta de obra federal en la zona ha acentuado la crisis del ramo. En Piedras Negras, la única obra federal relevante que se desarrolla actualmente es la del Asilo San Vicente de Paúl; fuera de eso, la mayoría de los proyectos son estatales o municipales, y muchos se concentran en mantenimiento más que en expansión o infraestructura nueva.

A esta situación se suma la disminución de la demanda de vivienda nueva, atribuida al encarecimiento de los créditos hipotecarios y al aumento del valor de los terrenos. Esto ha provocado que varios desarrolladores locales pospongan sus proyectos o los ajusten a presupuestos más limitados.

Arizpe Cárdenas explicó que hay menos movimiento de obra privada, menos licitaciones grandes y un panorama que genera incertidumbre. En las ferreterías se nota la caída: bajan los pedidos, se venden menos toneladas de cemento y los clientes compran por partes, no en volumen como antes.

Finalmente, el empresario llamó a las autoridades a impulsar políticas de apoyo para el sector, entre ellas estímulos fiscales, financiamiento accesible para pequeñas constructoras y un programa de inversión pública que permita reactivar la economía local.

