SIMAS Torreón repone 250 metros de drenaje en la calle Praxedis Guerrero
Tras dos meses de labores, SIMAS renovó 250 metros de tubería sanitaria para solucionar los problemas de drenaje que afectaban a vecinos de tres sectores
TORREÓN, COAHUILA.– Después de dos meses de trabajos, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón concluyó la reposición de 250 metros de drenaje en la calle Praxedis Guerrero, donde el colapso de la tubería abrió un socavón y provocó un derrame de aguas residuales que afectó a los vecinos.
La obra se realizó como parte de los trabajos de rehabilitación de la red sanitaria impulsados por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, en coordinación con el gerente general del SIMAS, Xavier Alain Herrera Arroyo.
En el tramo dañado se instaló tubería de polietileno de 18 pulgadas. Por esa línea se desalojan las aguas residuales de las colonias Villa Jacarandas y Jacarandas, así como del sector El Roble.
Con la reposición del subcolector, el organismo busca resolver un problema de drenaje que durante años afectó a las familias de la zona.