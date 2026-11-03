SIMAS Torreón repone 250 metros de drenaje en la calle Praxedis Guerrero

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    SIMAS Torreón repone 250 metros de drenaje en la calle Praxedis Guerrero
    La reposición de 250 metros de drenaje permitió rehabilitar la red sanitaria de la calle Praxedis Guerrero. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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Tras dos meses de labores, SIMAS renovó 250 metros de tubería sanitaria para solucionar los problemas de drenaje que afectaban a vecinos de tres sectores

TORREÓN, COAHUILA.– Después de dos meses de trabajos, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón concluyó la reposición de 250 metros de drenaje en la calle Praxedis Guerrero, donde el colapso de la tubería abrió un socavón y provocó un derrame de aguas residuales que afectó a los vecinos.

La obra se realizó como parte de los trabajos de rehabilitación de la red sanitaria impulsados por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, en coordinación con el gerente general del SIMAS, Xavier Alain Herrera Arroyo.

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$!La nueva tubería de polietileno, de 18 pulgadas, conduce las aguas residuales de Villa Jacarandas, Jacarandas y El Roble.
La nueva tubería de polietileno, de 18 pulgadas, conduce las aguas residuales de Villa Jacarandas, Jacarandas y El Roble. SANDRA GÓMEZ

En el tramo dañado se instaló tubería de polietileno de 18 pulgadas. Por esa línea se desalojan las aguas residuales de las colonias Villa Jacarandas y Jacarandas, así como del sector El Roble.

Con la reposición del subcolector, el organismo busca resolver un problema de drenaje que durante años afectó a las familias de la zona.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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